El Gobierno entrega áreas remozadas y amplíación del hospital municipal de La Victoria

Una de las áreas del hospital La Victoria entregadas este domingo por el Gobierno. ( FUENTE EXTERMA )

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del remozamiento del área de cirugía y rayos X, así como la ampliación de la emergencia del Hospital Municipal La Victoria, con una inversión superior a los 75 millones de pesos.

La intervención impactará a más de 80,000 habitantes de ese municipio, quienes desde ahora contarán con servicios de salud más amplios, modernos y equipados.

Durante su intervención, el mandatario destacó que estas obras forman parte de un conjunto de iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de la población, al tiempo que anunció otros proyectos en ejecución en la zona, como la entrega de títulos de propiedad y la instalación de un Punto GOB con múltiples servicios estatales.

Proyecto en cárcel La Victoria También adelantó que el Gobierno tiene previsto la transformación de la antigua cárcel de La Victoria donde arreglarán una parte y, la otra donde no hay arreglo, construirán un centro de educación general y especializado que incluirá una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

Asimismo, explicó que el Gobierno tiene previsto el asfaltado de las principales vías del municipio, aunque señaló que las lluvias han retrasado estos trabajos para evitar que las obras se deterioren.

"El Gobierno le dará el seguimiento que necesita La Victoria para garantizar su desarrollo y el bienestar de su gente", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/c324271b-cf97-44e8-a2ec-42653408c8c8-1d5938fb.jpg El presidente Luis Abinader (al centro) corta la cinta, que deja inaugura el remozamiento del hospital, junto a otros funcionarios. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/b07b5034-2766-4159-b17d-dfb362c50594-ca7ff04d.jpg El hospital de La Victoria. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Landrón explica las intervenciones en el hospital

De su lado, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, aseguró que la obra representa un paso firme hacia la transformación del sistema de salud pública.

Indicó que la nueva emergencia cuenta con áreas de triaje, cura, nebulización, observación y un área de reanimación, lo que fortalece la capacidad de respuesta ante casos críticos.

Además, detalló que fueron remozadas áreas clave como quirófano, rayos X, sala de partos, neonatología y la central de esterilización.

"Hoy reafirmamos el compromiso de garantizar servicios de salud dignos, seguros y de calidad para todos los ciudadanos", sostuvo Landrón.

En tanto, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Leyba, valoró la intervención como una obra de esperanza para la comunidad.

"Esta ampliación representa la tranquilidad de saber que nuestras familias contarán con atención digna, humana y cercana", expresó.

La funcionaria afirmó que el presidente Abinader ha sido "el mandatario que más ha invertido en salud en el país", destacando la intervención de centros como el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar, el Hospital Infantil Dr. Hugo Mendoza y el hospital Dr. Mario Tolentino Dipp.

Leyba también informó sobre avances en obras viales en la zona, incluyendo la extensión de una carretera hacia el sector San Joaquín, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En el acto estuvieron presentes el director ejecutivo del SNS, Edward Guzmán; el alcalde del municipio La Victoria, Miguel Saviñón; el director de los Centros Tecnológicos Comunitarios, Isidro Torres; el director del Servicio Regional de Salud Ozama, Edisson Féliz; y el director del Hospital Municipal La Victoria, José Herrera.

También participó el sacerdote Faustino Placencio, quien solicitó la incorporación de una unidad de psiquiatría para fortalecer la atención en salud mental en la comunidad.