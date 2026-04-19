Destinan RD$141 millones para la construcción de dos cementerios y un parque en Sánchez Ramírez

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García (segundo de izq. a der.) durante el anuncio. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader ordenó este domingo la construcción de dos cementerios municipales y la remodelación del parque Duarte en la provincia Sánchez Ramírez, con el objetivo de mejorar espacios comunitarios y servicios esenciales.

De acuerdo con una nota de prensa, el mandatario dispuso una inversión de 141 millones de pesos.

La medida contempla la construcción de nuevos cementerios municipales en los municipios de Villa La Mata y Cevicos, así como la modernización del parque Duarte de Villa La Mata, obras destinadas a mejorar la calidad de vida y ofrecer espacios dignos para las familias de la provincia.

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, informó que para Villa La Mata fueron asignados 48,791,314.73 pesos, destinados a la construcción de un nuevo cementerio municipal, el cual impactará de manera directa a una población de 38,358 habitantes.

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Inversión y beneficiarios de las obras

Para el municipio de Cevicos se destinaron 43 millones de pesos para la construcción de un cementerio municipal que beneficiará a 16,311 habitantes, permitiendo que ambas comunidades cuenten con espacios adecuados.

Asimismo, el Gobierno dispuso 50,208,643.17 pesos para la remodelación y modernización del parque Duarte de Villa La Mata.