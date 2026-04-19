Destinan RD$141 millones para la construcción de dos cementerios y un parque en Sánchez Ramírez
Los nuevos cementerios en Villa La Mata y Cevicos beneficiarán a más de 54 mil habitantes
El presidente Luis Abinader ordenó este domingo la construcción de dos cementerios municipales y la remodelación del parque Duarte en la provincia Sánchez Ramírez, con el objetivo de mejorar espacios comunitarios y servicios esenciales.
De acuerdo con una nota de prensa, el mandatario dispuso una inversión de 141 millones de pesos.
- La medida contempla la construcción de nuevos cementerios municipales en los municipios de Villa La Mata y Cevicos, así como la modernización del parque Duarte de Villa La Mata, obras destinadas a mejorar la calidad de vida y ofrecer espacios dignos para las familias de la provincia.
El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, informó que para Villa La Mata fueron asignados 48,791,314.73 pesos, destinados a la construcción de un nuevo cementerio municipal, el cual impactará de manera directa a una población de 38,358 habitantes.
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Inversión y beneficiarios de las obras
Para el municipio de Cevicos se destinaron 43 millones de pesos para la construcción de un cementerio municipal que beneficiará a 16,311 habitantes, permitiendo que ambas comunidades cuenten con espacios adecuados.
Asimismo, el Gobierno dispuso 50,208,643.17 pesos para la remodelación y modernización del parque Duarte de Villa La Mata.