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Sánchez Ramírez
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Destinan RD$141 millones para la construcción de dos cementerios y un parque en Sánchez Ramírez

Los nuevos cementerios en Villa La Mata y Cevicos beneficiarán a más de 54 mil habitantes

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    Destinan RD$141 millones para la construcción de dos cementerios y un parque en Sánchez Ramírez
    El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García (segundo de izq. a der.) durante el anuncio. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader ordenó este domingo la construcción de dos cementerios municipales y la remodelación del parque Duarte en la provincia Sánchez Ramírez, con el objetivo de mejorar espacios comunitarios y servicios esenciales.

    De acuerdo con una nota de prensa, el mandatario dispuso una inversión de 141 millones de pesos.

    • La medida contempla la construcción de nuevos cementerios municipales en los municipios de Villa La Mata y Cevicos, así como la modernización del parque Duarte de Villa La Mata, obras destinadas a mejorar la calidad de vida y ofrecer espacios dignos para las familias de la provincia.

    El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, informó que para Villa La Mata fueron asignados 48,791,314.73 pesos, destinados a la construcción de un nuevo cementerio municipal, el cual impactará de manera directa a una población de 38,358 habitantes.

    Inversión y beneficiarios de las obras

    Para el municipio de Cevicos se destinaron 43 millones de pesos para la construcción de un cementerio municipal que beneficiará a 16,311 habitantes, permitiendo que ambas comunidades cuenten con espacios adecuados.

    Asimismo, el Gobierno dispuso 50,208,643.17 pesos para la remodelación y modernización del parque Duarte de Villa La Mata.

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