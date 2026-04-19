El Gobierno ha entregado más de 163,000 títulos de propiedad en más de un lustro

El presidente Luis Abinader (centro) junto a beneficiarios de títulos de propiedad entregados por el Gobierno. ( FUENTE EXTERNA )

En más de cinco años, el Gobierno dominicano ha entregado 163,000 títulos de propiedad, mientras otros 150,000 se encuentran en proceso, como parte de 115 proyectos de titulación que se ejecutan a nivel nacional.

El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, destacó que estos resultados forman parte de una política orientada a garantizar seguridad jurídica y mejorar la calidad de vida de miles de familias dominicanas.

"A los niveles que vamos hoy, es lo más impactante que podemos establecer", subrayó.

Visión de desarrollo y justicia social

El funcionario explicó que este programa forma parte de la visión de Gobierno de construir un país más equitativo, donde las familias puedan acceder a la propiedad formal y mejorar sus condiciones de vida.

En ese sentido, destacó que la titulación permite a los beneficiarios acceder a financiamiento, invertir en sus viviendas y fortalecer su estabilidad económica.

Impacto en las comunidades

Méndez también resaltó que esta política ha beneficiado principalmente a sectores vulnerables, reduciendo la informalidad y dinamizando la economía en distintas comunidades del país.

Asimismo, aseguró que el programa continuará expandiéndose como uno de los pilares fundamentales de la gestión gubernamental.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en el programa "Tribuna de la Verdad", por la Z101 FM, donde resaltó el impacto del programa de titulación en la actual gestión.