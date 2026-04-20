El Gobierno inicia proceso de titulación definitiva para parceleros en varias provincias

El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arabaje, acompañados de parceleros. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader autorizó este lunes la transferencia de terrenos propiedad del Estado dominicano al Instituto Agrario Dominicano (IAD), en beneficio de los parceleros ubicados en los municipios Gaspar Hernández (Espaillat) y Duvergé, (independencia), así como en la provincia Monte Plata.

La disposición, dirigida al director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, instruye a realizar todas las diligencias necesarias para poner a disposición del IAD los inmuebles identificados, en cumplimiento de las atribuciones conferidas al mandatario por la Constitución de la República.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/whatsapp-image-2026-04-20-at-113406-am-1437761a.jpeg (FUENTE EXTERNA)

En el caso de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, los terrenos abarcan un conjunto de parcelas que suman millones de metros cuadrados destinados a proyectos agrícolas y de titulación.

Los inmuebles objeto de la presente autorización comprenden un total de 47 parcelas, ubicadas en el distrito catastral núm. 02 del referido municipio, debidamente amparadas mediante certificados de título emitidos por el Registro de Títulos de Moca a favor del Estado dominicano.

Detalles de las parcelas

Las parcelas objeto de la presente autorización corresponden a las designaciones núm. 707, 715 y desde 720 hasta 765, todas ubicadas en el distrito catastral núm. 02 del municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat.

De igual modo, se dispone la transferencia de una porción de terreno con una extensión superficial de 6,288,600 metros cuadrados, ubicada dentro de la parcela núm. 2 del distrito catastral núm. 02 del municipio de Duvergé, provincia Independencia, emitido por el Registro de Títulos de Neyba, igualmente a favor del Estado dominicano.

Asimismo, el presidente Abinader autorizó la transferencia de terrenos para su incorporación al proyecto de reforma agraria y al Plan Nacional de Titulación Definitiva en el municipio Monte Plata, como parte de las acciones orientadas a garantizar el acceso a la tierra y la seguridad jurídica de los parceleros.

En este caso, los terrenos comprenden ocho (8) parcelas y cuatro (4) designaciones catastrales ubicadas en el distrito catastral núm. 08 del municipio de Monte Plata, incluyendo las parcelas núm. 51-A, 52, 53, 39-B, 54-A, 57, 33-D y 54-B.

Así como las designaciones catastrales núm. 402943383974, 402934516178, 402933228858 y 402932997987, todas amparadas mediante certificados de título emitidos por el Registro de Títulos de Monte Plata, a favor de las entidades Ingenio Río Haina, C. por A. y Central Río Haina, C. por A.

Las autorizaciones otorgadas tienen como propósito facilitar el desarrollo del proyecto de reforma agraria y avanzar en la titulación definitiva de parceleros, permitiendo regularizar la situación de tierras que por décadas han limitado el acceso formal a la propiedad de cientos de familias campesinas.

La totalidad de estos inmuebles será puesta a disposición del Instituto Agrario Dominicano (IAD), a los fines de su incorporación al proyecto de reforma agraria y a la ejecución del Plan Nacional de Titulación Definitiva, conforme a los procedimientos administrativos y registrales correspondientes.