Este jueves, el presidente Luis Abinader hizo un llamado a las mujeres dominicanas a denunciar cualquier situación de violencia de género que las afecte a ellas o a sus familias.

El mandatario subrayó la importancia de reportar estos hechos como una medida para proteger la vida y garantizar la seguridad en los hogares.

"Yo les pido a todas las mujeres que cuando hayan actos de violencia que las afecten, a ustedes o a su familia, denúncienlo, denuncien toda la violencia", expresó.

Abinader reconoció que la violencia de género continúa siendo un problema social presente en algunos sectores del país, por lo que insistió en la necesidad de actuar de manera oportuna mediante la denuncia.

El mandatario valoró el trabajo de los programas y personas que brindan apoyo a víctimas, destacando que estas iniciativas contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias afectadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-23-at-124854-pm-b5c2c6b9.jpeg El presidente Luis Abinader junto a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, durante el diálogo sobre violencia de género y programas de apoyo a las familias dominicanas (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

El jefe de Estado aseguró que el Gobierno trabajará para respaldar los programas gubernamentales sobre la violencia de género.

Diálogo con las familias beneficiarias de Supérate

El presidente emitió este llamado al responder a Isabel Feliz, beneficiaria de la Dirección de Desarrollo Social Supérate que cuida de su nieto (huérfano de feminicidio) y acoge a menores en la misma condición.

Feliz acudió desde San Pedro de Macorís para agradecer personalmente al jefe de Estado y a la directora de la institución, Mayra Jiménez, por el apoyo brindado a su familia, a través del programa Supérate Mujer, y por permitirle continuar con su labor humanitaria.

Supérate organizó este jueves un diálogo entre el presidente Luis Abinader y familias beneficiarias de los programas y subsidios que ofrece la institución.

Los participantes compartieron sus experiencias en iniciativas de protección social, inclusión y acompañamiento sociofamiliar a las que acceden mediante Supérate.

Según las autoridades, este espacio de diálogo, celebrado en el Centro de Convenciones del Puerto San Souci, contó con la presencia de 6,000 personas beneficiarias de los subsidios Aliméntate, Bonogas, Bonoluz, Aprende, Avanza, Supérate Mujer y el Fondo de Discapacidad, entre otros programas del Gobierno dominicano.

El encuentro tuvo como objetivo destacar el valor del acompañamiento sociofamiliar, la orientación y el seguimiento que contribuyen al desarrollo de capacidades y a la mejora sostenida de la calidad de vida de las familias.

En la actividad, Jiménez destacó que la ampliación de los programas ha contribuido a la reducción de la pobreza, que pasó de 25.8 % en el 2019 a 17.3 % en el 2025, para una disminución de 8.5 puntos porcentuales.

De acuerdo con estadísticas actualizadas hasta marzo de este año, los subsidios de Supérate impactan a 1,439,706 familias.