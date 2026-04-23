Abinader solicita propuesta para intervenir litoral suroeste del Malecón de Santo Domingo

El presidente de la República Luis Abinader durante la inauguración oficial del Malecón Deportivo. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El presidente Luis Abinader solicitó a la Alcaldía del Distrito Nacional la elaboración de una propuesta para intervenir el litoral suroeste del malecón de Santo Domingo.

El planteamiento fue realizado durante su intervención en la inauguración del Malecón Deportivo, donde destacó la necesidad de completar la recuperación integral de toda la franja costera.

"Carolina (Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional), propongo que nos hagas un diseño para alrededor del 1.2 o 1.5 kilómetros de lo que queda hasta la Luperón, a ver si hacemos un paseo especial, porque ya que hicimos lo mucho, vamos a hacer lo poco; y que no haya ningún espacio del malecón que quede sin mejorar, así que espero esta propuesta", indicó.

Tramo pendiente de intervención

El mandatario se refirió específicamente el tramo pendiente donde termina el Malecón Deportivo (dirección este-oeste) hasta la avenida Luperón.

El mandatario enfatizó que durante años visitantes extranjeros y especialistas en urbanismo señalaban el bajo desarrollo del malecón, a pesar de su ubicación frente al mar Caribe. Según dijo, cuestionaban por qué los terrenos cercanos no tenían mayor valor dentro de la ciudad.

En ese contexto, Abinader destacó la revalorización que tiene la zona con la apertura del Malecón Deportivo y enfatizó la importancia del mantenimiento de estas infraestructuras por parte de los usuarios.