Santo Domingo estrena Malecón Deportivo de 2 kilómetros frente al mar Caribe

El presidente Luis Abinader y la alcaldesa Carolina Mejía durante la inauguración del Malecón Deportivo. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Gobierno entregó este jueves el aclamado Malecón Deportivo, una intervención de casi dos kilómetros que conjuga el bienestar del deporte con la belleza del mar Caribe.

El Malecón Deportivo, diseñado por el arquitecto Luis Alejandro Pérez, abarca un área de 90,000 metros cuadrados en la Avenida George Washington y contó con una inversión de 333 millones de pesos.

La obra está dividida en cuatro zonas con espacios cuidadosamente diseñados para actividades deportivas y recreativas.

La zona uno cuenta con una pista de skate certificada internacionalmente. Esta instalación posee el nivel técnico requerido para ser sede de las competencias de skateboarding de calle que se desarrollarán en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en el país desde el próximo 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

En la segunda zona se concentran las áreas para deportes de arena y de cancha. Incluye dos canchas de voleibol de playa (que serán utilizadas para los Juegos Centroamericanos 2026, en esa categoría), dos canchas de baloncesto en modalidad 3x3 y una cancha de fútbol siete, configurando un núcleo deportivo multifuncional.

La zona tres está destinada al esparcimiento general y la permanencia de visitantes, ya que dispone de un gimnasio al aire libre, una plaza adoquinada, áreas de juegos infantiles, un estacionamiento con capacidad para 130 vehículos y un área gastronómica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-23-at-113242-am-bdf978e7.jpeg Áreas de descanso en el Malecón Deportivo, diseñadas para el esparcimiento y la convivencia. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-23-at-113229-am-920eddd4.jpeg La zona de deportes que incluye canchas de voleibol de playa, baloncesto 3x3 y fútbol siete, diseñada para albergar competencias internacionales y fomentar la actividad física. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO ) ‹ >

Por último, la zona cuatro incorpora dos canchas de pádel, debidamente equipadas, que amplían la oferta de infraestructura deportiva pública para esta disciplina.

La inauguración

El acto estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

El mandatario valoró las cualidades del proyecto y el impacto que tendrá en la práctica deportiva y la recreación de los ciudadanos como parte del Plan Integrado de Santo Domingo (PISD).

"Con este Malecón Deportivo y las otras áreas que se han remodelado, pues esto ha cambiado. Y ha cambiado para bien", expresó el mandatario, con un evidente tono de satisfacción.

Explicó que "durante décadas" esa parte de la ciudad había sido olvidada, devaluando las propiedades de uno de los sectores más importantes de la capital.

Malecón Deportivo, eje de integración y recuperación urbana del litoral sur

Carolina Mejía afirmó que la vinculación entre las diversas áreas del Malecón Deportivo para completar un sistema de recorrido continuo constituye uno de los principales aportes urbanos de la intervención, porque activa de manera integral esta franja del litoral sur y le devuelve a la ciudad un espacio de convivencia y apropiación colectiva.

"Esto es mucho más que un plan, es un compromiso con el futuro, con la calidad de vida de nuestra gente y con la transformación urbana que merecemos juntos", puntualizó Mejía.

La edil aseguró que, más que una obra física, la construcción constituye una apuesta por la reactivación urbana, la inclusión social, la salud, la convivencia y la reconexión de la ciudad con su frente marítimo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-23-at-112155-am-2e769116.jpeg El presidente Luis Abinader durante la inauguración oficial del Malecón Deportivo, destacando el impacto positivo que tendrá la obra en la comunidad y el deporte (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-23-at-113224-am-d60cd5fe.jpeg Entrada al Malecón Deportivo inaugurado este jueves. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-23-at-112155-am-1-5b116364.jpeg La alcaldesa Carolina Mejía en la inauguración del Malecón Deportivo (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

"Su desarrollo no solo aporta nueva infraestructura de calidad para el deporte y la recreación, sino que también genera animación urbana, seguridad, vitalidad y una nueva identidad para un sector del litoral sur históricamente relegado", expresó.

Miras a los juegos

Por otro lado, el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, José Monegro, valoró el esfuerzo conjunto del Gobierno en la entrega oportuna de infraestructuras clave del deporte.

Destacó que estas obras, concluidas con suficiente antelación, formarán parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, fortaleciendo la preparación del país como sede y elevando sus estándares organizativos.