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avenida República de Colombia
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El presidente Abinader supervisa avances en la construcción de la avenida República de Colombia

La obra se ejecuta con fondos del contrato de Aerodom por casi RD$12 mil millones

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    El presidente Abinader supervisa avances en la construcción de la avenida República de Colombia
    El presidente Luis Abinader recorrió la obra en compañía del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader realizó este viernes una visita de supervisión a los trabajos de construcción de la avenida República de Colombia, una obra que costará casi 12 mil millones de pesos y que se ejecuta con los fondos del contrato de Aerodom e incluye el pago de expropiaciones.

    El presidente Abinader recorrió la obra en compañía del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, y afirmó que se trata de una intervención de gran magnitud, señala una nota de prensa compartida por la Presidencia.

    Asimismo, precisó que corresponde a una de las zonas de mayor tránsito y congestión del Distrito Nacional, por lo que busca mejorar la movilidad y la calidad de vida de sus habitantes.

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    Infografía
    Trabajos de construcción de la avenida República de Colombia. (FUENTE EXTERNA)
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    Avances en la construcción de la obra

    Informó, además, que ya se han habilitado algunos retornos en la avenida República de Colombia, en dirección hacia La Monumental, como parte de los avances del proyecto.

    Indicó que los trabajos contemplan la construcción de un puente que pasará por la cañada y se conectará con un túnel, permitiendo una vía continua sin semáforos ni paradas, con conexión directa hacia las avenidas Jacobo Majluta, República de Colombia y Monumental.

    • Sostuvo que, de acuerdo con la planificación del Ministerio de Obras Públicas y los contratistas, la obra será entregada por etapas, con una primera parte prevista para finales de este año y su conclusión total en el tercer trimestre del próximo año.

    "Vinimos a supervisar, es una obra muy importante, es uno de los puntos de mayor tránsito y de mayor congestión también de la ciudad capital y por eso estamos haciendo este esfuerzo de construirla para mejorar la calidad de vida y de tránsito de los habitantes del Distrito Nacional", expresó Abinader.

    Supervisión del progreso de la obra

    Durante el recorrido, el mandatario verificó el progreso de los distintos frentes de trabajo y recibió explicaciones técnicas sobre el desarrollo del proyecto de parte del ministro de Obras Públicas y de los ingenieros responsables de la obra.

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