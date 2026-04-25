Abinader resalta impacto de carretera Tavera–Jarabacoa y destaca vínculo familiar con la zona

El presidente Luis Abinader durante el acto de inauguración de la carretera Tavera–Jarabacoa en La Vega. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader inauguró este sábado la carretera que conecta el distrito municipal de Tavera con el municipio de Jarabacoa, una obra construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) con una inversión de RD$810.6 millones, orientada a dinamizar el desarrollo económico, turístico y social en la zona montañosa de la provincia La Vega.

Durante el acto, el mandatario destacó que esta infraestructura forma parte de un plan nacional de obras prioritarias que buscan responder a las necesidades de las comunidades.

"Como presidente estamos haciendo esta obra, como le estamos haciendo en una gran parte del país, las obras prioritarias que necesitan las comunidades", expresó.

Abinader también resaltó su vínculo personal con la zona, al señalar que su abuela materna nació en Jagua Gorda, una de las comunidades impactadas por la carretera.

"Esta carretera, además de la necesidad que tenía en esta zona tan productiva, me hace sentir muy bien por las raíces familiares que tengo aquí", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/25/whatsapp-image-2026-04-25-at-125534-pm-ebe4b595.jpeg Vista de la nueva carretera Tavera–Jarabacoa, una vía de 8.3 kilómetros que conecta comunidades de la zona montañosa de La Vega. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

Segunda entrada hacia Jarabacoa

El jefe de Estado explicó que la vía funcionará como una segunda entrada hacia Jarabacoa, mejorando el acceso desde la carretera Duarte y reduciendo el tiempo de traslado.

"Esperamos que en unos 40 minutos, desde el cruce de la carretera Duarte, se pueda llegar a esta zona", afirmó.

Asimismo, anunció que el Gobierno continuará ampliando la conectividad en la región con nuevas intervenciones viales y proyectos de infraestructura, incluyendo la construcción de un palacio municipal para el distrito de Tavera.

"Este distrito no tiene un palacio municipal y le vamos a construir uno, porque también tiene que consolidarse como un verdadero distrito", dijo.

El presidente valoró el trabajo ejecutado por Egehid y los contratistas, al tiempo que aseguró que la actual gestión ha priorizado el desarrollo vial en la región del Cibao.

"Nunca antes se habían hecho tantas carreteras y tantas mejorías en la sierra de La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez", sostuvo.

Carretera Tavera-Jarabacoa

La carretera tiene una longitud de 8.3 kilómetros y beneficia comunidades como Alto del Aguacate, Loma Firme, Rancho de la Vaca, Jagua Gorda, La Llanada y El Añil. Forma parte de un corredor de aproximadamente 12 kilómetros que integra tramos previamente construidos, fortaleciendo la conexión entre Tavera y Jarabacoa.

El director ejecutivo de Egehid, Rafael Salazar, explicó que la obra responde a una visión de ecodesarrollo que impulsa el turismo de montaña y mejora la calidad de vida de los residentes.

"Estamos contribuyendo con esta obra a un ecodesarrollo que significa bienestar y seguridad para la gente que vive y visita esta zona", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/25/whatsapp-image-2026-04-25-at-125535-pm-a82e75d7.jpeg Tramo de la carretera Tavera–Jarabacoa, obra que mejora la conectividad y dinamiza el desarrollo en la zona montañosa de La Vega. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

En representación de las comunidades, Kenia Bidó afirmó que la infraestructura marca un cambio histórico para Tavera.

"Durante muchos años fuimos comunidades olvidadas, pero hoy vemos resultados concretos que impulsan el comercio, la agricultura y la educación", expresó.

La gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez, agregó que estas obras contribuyen a que las personas permanezcan en sus comunidades con mejores condiciones de vida.

La vía incluye trabajos de ampliación de calzada, carpeta asfáltica, sistemas de drenaje, señalización, barandas de protección y estabilización de taludes, garantizando seguridad y durabilidad en una zona de montaña.

Además, se complementa con otras carreteras construidas en el entorno, como la de Guardarraya, consolidando un corredor ecoturístico que conecta Santiago, Baitoa, Tavera y Jarabacoa.