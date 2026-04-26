Abinader inaugura carretera Mata Bonita–Los Memisos tras más de 50 años de reclamos

Los trabajos incluyeron asfaltado, construcción de contenes, canaletas, badenes, alcantarillas, un puente badén, gaviones, protección de taludes y señalización vial. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo la carretera Mata Bonita–Los Memisos, de 13.8 kilómetros de longitud, en el distrito municipal de Las Gordas, municipio de Nagua, una obra demandada por más de cinco décadas por las comunidades de la zona.

La vía fue construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) con una inversión superior a 281 millones de pesos. Impacta de forma directa a comunidades como Los Memisos, Mata Bonita, Los Guayabitos y Las Catalinas, y facilita además el acceso a la Central Hidroeléctrica Rosa Julia de la Cruz (Boba).

Los trabajos incluyeron asfaltado, construcción de contenes, canaletas, badenes, alcantarillas, un puente badén, gaviones, protección de taludes y señalización vial.

El administrador de Egehid, Rafael Salazar, afirmó que la obra forma parte de la visión del Gobierno de priorizar soluciones en comunidades con mayores necesidades. Señaló que la carretera mejora el acceso a servicios básicos, reduce tiempos de traslado y favorece la producción agrícola.

También indicó que el proyecto fue ampliado para integrar accesos solicitados por los comunitarios, y llamó a las autoridades locales y residentes a preservar la infraestructura.

La gobernadora provincial, Mirna López Polanco, destacó que la actual gestión ha desarrollado una amplia inversión en infraestructura vial en María Trinidad Sánchez, con más de 200 kilómetros de carreteras construidas o intervenidas.

En representación de los comunitarios, Santo Burgos agradeció la ejecución de la obra, señalando que durante años las comunidades enfrentaron dificultades de acceso. Indicó que la carretera mejora la movilidad, la seguridad y las condiciones de vida de los residentes.

Durante la invocación, el párroco Luis María Ramón resaltó el liderazgo del presidente Abinader en medio de los desafíos, valorando avances en áreas como seguridad, salud e infraestructura. También destacó su postura frente a la corrupción, al señalar que ha actuado sin tolerar irregularidades ni negociar impunidad.

La carretera Mata Bonita–Los Memisos forma parte del programa de responsabilidad social de Egehid, orientado a impulsar el desarrollo en comunidades cercanas a proyectos hidroeléctricos.

En el acto participaron el senador Alexis Victoria Yeb; el gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), Catalino Correa Hiciano; el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; así como autoridades municipales y legisladores de la provincia.