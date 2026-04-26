Abinader inaugura circuito vial Bajo Yuna que conecta Duarte y María Trinidad Sánchez

Con una extensión de 42.8 kilómetros, este circuito vial transforma la conectividad del Nordeste. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la inauguración del Circuito Vial Bajo Yuna que abarca una totalidad de 49.2 kilómetros y crea una conexión entre las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez, y que, además de ampliar la movilidad entre comunidades aisladas, fortalece el intercambio comercial de importantes rubros como el arroz y el cacao.

Con una extensión de 42.8 kilómetros, este circuito vial transforma la conectividad del Nordeste, habilitando un camino seguro para las comunidades La Reforma, Las Coles, La Jagua, El Jobo, Jobo Afuera, Molenillo y La Garza, y conectándolas de manera directa con la Autopista Juan Pablo Segundo y la carretera Nagua–Samaná.

Adicional a este, se asfaltaron 6.2 kilómetros de vías internas, superando así los 49 kilómetros, indica una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/whatsapp-image-2026-04-26-at-23645-pm-d6a73efd.jpeg El presidente Abinader (c) junto a funcionarios en la inauguración. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/whatsapp-image-2026-04-26-at-23639-pm-55b38bb6.jpeg (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/whatsapp-image-2026-04-26-at-23638-pm-fe085ca8.jpeg (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Al trasladarse al lugar, el jefe de Estado reiteró que "nunca antes se habían construido tantas carreteras como en la actualidad", y continúan acortando distancias entre comunidades de todo el país al citar la vía que se construye para unir Las Guáranas con Pimentel, en esta misma provincia.

Impacto y beneficios del Circuito Vial Bajo Yuna

Destacó también la alta calidad con que se realizan estos trabajos, priorizando la asignación de recursos para llevar progreso a la población. En este sentido, informó a los presentes que dará respuesta a otras necesidades de la zona, como una funeraria, cementerio y más asfaltados.

Construido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Circuito Vial Bajo Yuna acerca también estas comunidades a servicios básicos de salud y educación que solían ser de limitado acceso, mejorando las condiciones de vida de más de 20,000 personas de forma directa y más de 30,000 de manera indirecta.

De su lado, el ministro de Obras Pública, Eduardo Estrella, subrayó que el circuito llega en un momento clave en que ha aumentado la producción de arroz, eliminando trabas para su transporte.

"Estamos llenos de vías que comunican unas comunidades con otras y mejoran la calidad de vida de la gente".

Con entusiasmo, Estrella agregó que los hechos hablan por sí solos y este es un "presidente que se preocupa por su gente, que está trabajando no solamente por una provincia, sino también por un país. Tengan confianza en el presidente Luis Abinader, que cada día demuestra más que los chelitos le rinden".

Proyectos complementarios y desarrollo en la provincia Duarte

En beneficio de esta provincia Duarte, el titular de Obras Públicas indicó que continúan trabajando ágilmente en otros 78 kilómetros de carretera, la Circunvalación de San Francisco y la construcción de cinco puentes.

De igual manera, el asfaltado de calles de diferentes municipios y distritos, citando zonas como San Francisco de Macorís, Mamá Tingo, Pimentel y El Aguacate.

El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, aseveró que el Bajo Yuna es una de las zonas agroproductivas más importantes del país, por lo que esta obra, fortalece la comercialización de rubros clave como el arroz y el cacao, reduciendo costos logísticos, disminuyendo pérdidas postcosecha y aumentando la competitividad de los productores.

Dijo, además, que esta vía crea nuevas oportunidades de progreso y desarrollo para las familias locales, permitiendo el crecimiento de esta zona antes intransitable.

El Circuito Bajo Yuna incorpora soluciones de drenaje y diseño que garantizan la transitabilidad incluso en condiciones climáticas adversas, protegiendo tanto a las comunidades como a la producción agrícola, alineándose con la visión del Gobierno de construir infraestructuras preparadas para responder a los desafíos climáticos del presente y el futuro.

En el acto participaron el senador por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb; las gobernadoras Ana Xiomara Cortés y María López; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba.