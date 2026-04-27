Abinader crea comisión para el Plan San Juan y designa director ejecutivo

El presidente de la República, Luis Abinader. ( ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader dispuso la creación de una comisión para coordinar y dirigir el Plan San Juan, como parte de las acciones para impulsar el desarrollo económico y social de esa provincia sureña. Además, designó a Carlos Alessandry Roa Howley como director ejecutivo del programa.

Las disposiciones están contenidas en los decretos 236-26 y 285-26.

El Plan San Juan, puesto en marcha en 2022, tiene como objetivo transformar la economía de la provincia mediante el uso sostenible de sus recursos y el fortalecimiento de sus principales actividades productivas.

La nueva comisión estará presidida por el obispo de la Diócesis de San Juan e integrada por varias instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola, el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Instituto del Tabaco.

También la conforman representantes de la Gobernación provincial, asociaciones de desarrollo, productores agrícolas, ganaderos y representantes del sector tabacalero, así como autoridades municipales y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro). El director ejecutivo fungirá como secretario, con voz, pero sin voto.

Funciones

El organismo tendrá a su cargo la aprobación de proyectos estratégicos y la coordinación de iniciativas orientadas a diversificar la producción y fortalecer la economía local.

Entre sus prioridades figuran la ejecución de obras de infraestructura, como sistemas de riego, centros de acopio y naves de zonas francas, así como la promoción de alianzas entre el sector público y privado para generar empleos y fortalecer capacidades productivas.

Además, se contempla el apoyo a pequeños productores mediante financiamiento, asistencia técnica y su integración en cooperativas y clústeres, junto con la promoción de acuerdos comerciales y la rendición periódica de informes a la Presidencia.

La Dirección Ejecutiva será responsable de coordinar la ejecución de los proyectos aprobados, administrar los fondos asignados y garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

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También tendrá a su cargo la formulación de políticas, la supervisión de iniciativas productivas, el registro georreferenciado de las unidades intervenidas y el seguimiento técnico a áreas como financiamiento, postcosecha y comercialización.

Entre sus funciones figuran, además, la contratación de personal y servicios necesarios, la supervisión del uso de equipos y maquinarias, y la presentación de informes trimestrales sobre los avances del Plan San Juan.