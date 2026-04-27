Mientras el personal de la avanzada presidencial se dirigía a una actividad oficial en la provincia de Puerto Plata, se registró un accidente de tránsito este lunes en el tramo carretero Maimón–Puerto Plata, en el que estuvieron involucrados una unidad oficial asignada a la escolta presidencial y un vehículo civil.

El Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) informó que el incidente ocurrió a las 8:56 de la mañana de hoy y que el presidente Luis Abinader no se desplazaba en la caravana al momento del hecho.

Como consecuencia del choque, dos miembros de la escolta y un ciudadano resultaron con traumas diversos. Los afectados recibieron asistencia inmediata y fueron trasladados a centros de salud cercanos, donde permanecen bajo atención médica.

Los hechos

De acuerdo con la versión que circula en medios locales, en el vehículo oficial se trasladaban Mariales Veras Abreu, primer teniente del Ejército de la República Dominicana, quien fungía como copiloto; y Julio Miguel Santos, segundo teniente de la Policía Nacional, quien conducía.

De acuerdo con videos que circulan en las redes, el conductor de la avanzada habría perdido el control al volante, lo que provocó el impacto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/whatsapp-image-2026-04-27-at-110728-am-ec440a48.jpeg Imágenes del accidente entre miembros de la escolta del presidente Luis Abinader y un vehículo civil este 27 de abril de 2026 en el tramo carretero Maimón–Puerto Plata. (FUENTE EXTERNA)

El conductor del vehículo Sonata, que fue impactado mientras esperaba ingresar a la vía, fue identificado como Ariel Silverio. Luego del siniestro, autoridades acudieron al lugar para asistir a los involucrados e iniciar las investigaciones correspondientes sobre este incidente.

Último choque

El 17 de septiembre de 2020, un miembro de la avanzada del presidente resultó herido durante un accidente de tránsito, momentos en que el primer mandatario se dirigía al Palacio Nacional desde su residencia.

El hecho se registró mientras el franqueador abría paso a lo largo de la avenida Abraham Lincoln, en dirección Norte- Sur, para que circulara el vehículo que transportaba a Luis Abinader.

Según testigos, un vehículo que atravesaba la Lincoln, desde la calle Víctor Garrido Puello, impactó la motocicleta en la que se transportaba el franqueador, cuya identidad no fue revelada por el personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 que le atendía en el lugar del accidente.

Sobre el conductor del carro involucrado en el accidente, miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) dijeron que resultó ileso y que se encontraba reportando el incidente.

Leer más Abinader inaugura carretera Mata Bonita–Los Memisos tras más de 50 años de reclamos