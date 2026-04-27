Gobierno dice plan por crisis global da resultados: "Ni un solo producto básico ha subido de precio"

Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, ministro de Industria y Comercio, ofrece las declaraciones sobre el plan del gobierno para enfrentar la crisis global. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El Gobierno aseguró este lunes que el plan para mitigar los efectos de la crisis global provocada por la guerra en Irán ha dado resultados, al destacar que no hay un solo producto de la canasta básica que haya subido de precio.

Las declaraciones fueron ofrecida por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, luego de un encuentro con representantes sindicales, como parte de las consultas que desarrolla el Gobierno con distintos sectores para dar seguimiento al impacto del conflicto internacional en la economía dominicana.

Sanz Lovatón afirmó: "El plan está siendo ejecutado y ha dado resultados, no hay un solo producto de la canasta básica que haya subido de precio, no hay una sola señal de que el abastecimiento del país ha tenido problemas".

Atribuyó estos resultados al seguimiento constante que encabeza el presidente Luis Abinader junto al Gobierno sobre las materias primas esenciales, así como al diálogo sostenido con empresarios, sindicatos y actores políticos, lo que ha contribuido a generar confianza.

No obstante, reconoció que la situación internacional es compleja y difícil de prever, especialmente por las variaciones en los mercados de hidrocarburos, que calificó como las más dramáticas registradas de la historia, por lo que el monitoreo continuo es clave dentro del plan.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/whatsapp-image-2026-04-27-at-61622-pm-186b6b48.jpeg El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos; los ministros Hacienda y Economía, Magín Díaz; de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Pepe Abreu y el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

De su lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recalcó que el plan del Gobierno persigue mantener las proyecciones de crecimiento económico y mitigar el impacto de la crisis en las familias, en especial las más vulnerables, destacando entre las medidas el subsidio a los combustibles aplicado recientemente.

Paliza valoró el encuentro con las centrales sindicales como un paso importante para fortalecer la paz social y mantener abiertos los canales de comunicación ante la evolución de la crisis.

Reacciones del sector sindical

En representación del sector sindical, el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, expresó preocupación por temas como los alimentos, la electricidad y los salarios en sectores específicos, aunque reconoció los esfuerzos del Gobierno para evitar un deterioro en las condiciones de vida.

Señaló que, pese al contexto de crisis mundial, perciben como positivo el accionar de las autoridades y manifestó su disposición de colaborar en la búsqueda de soluciones.

De igual forma, el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel Antonio del Río, valoró el encuentro como un espacio de diálogo respetuoso y constructivo.

Destacó la importancia de mantener una comunicación continua entre el Gobierno y el movimiento sindical ante la evolución del conflicto global, reiterando el compromiso de este sector con la estabilidad, el desarrollo y la paz social en el país.

Este es el sexto encuentro de una agenda de consultas impulsada por el Gobierno para enfrentar de manera coordinada los efectos de la crisis internacional, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados y la incertidumbre económica global.

Te puede interesar Empresarios buscan mitigar alza de fletes y comerciantes garantizan precios de la canasta básica