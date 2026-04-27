Gobierno convocará a partidos minoritarios para diálogo sobre impacto de crisis internacional

De izquierda a derecha, los ministros Magín Díaz, Eduardo Sanz Lovatón, José Ignacio Paliza y el sindicalista Pepe Abreu. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

El Gobierno convocará en los próximos días a los partidos minoritarios a una reunión como parte de la agenda de consultas que desarrolla con distintos sectores nacionales ante los efectos de la crisis internacional provocada por el conflicto en el Medio Oriente.

La información la ofreció el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien indicó que ya se realizan los contactos para que el encuentro pueda celebrarse en el transcurso de esta semana.

"Estamos en ese mismo proceso de convocar a una reunión o solicitarle una reunión a los partidos minoritarios y alternativos para que en el transcurso de esta semana podamos celebrar una reunión", expresó, tras concluir un encuentro con representantes sindicales.

El funcionario explicó que estas consultas responden a una instrucción del presidente Luis Abinader, con el objetivo de socializar la situación económica del país y fortalecer las acciones que ejecuta el Gobierno frente al escenario internacional.

En ese sentido, recordó que la comisión oficial, de la que forma parte,ha sostenido conversaciones con distintos actores de la vida nacional, incluyendo sectores productivos, sindicales, religiosos y políticos.

Paliza reiteró que el plan gubernamental busca mantener las proyecciones de crecimiento económico y reducir el impacto de la crisis en las familias dominicanas, especialmente en las más vulnerables.

Asimismo, destacó que el Gobierno ha venido aplicando medidas como el subsidio a los combustibles para contrarrestar el alza de los precios internacionales.

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