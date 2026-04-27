El Gobierno cubrirá gastos médicos de persona herida en accidente con avanzada presidencial

De acuerdo con informaciones preliminares, el conductor del vehículo de la avanzada presidencial habría perdido el conocimiento, lo que provocó el impacto con el carro. ( FUENTE EXTERNA )

El jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Jimy Arias, informó este lunes que el civil herido en un accidente con un vehículo de la avanzada presidencial esta mañana recibe atenciones médicas en la clínica Bournigal de Puerto Plata, y el gobierno asumirá todos los gastos médicos, por disposición del presidente Luis Abinader.

Arias señaló que los dos militares que también resultaron heridos fueron trasladados en helicóptero a Cedimat en el Distrito Nacional. En nota de prensa explicó que, en relación al civil herido, se prefirió no movizarlo y atenderlo en Puerto Plata.

Detalles del accidente

El hecho se produjo en la mañana cuando un vehículo perteneciente al Cusep colisionó con un automóvil.

En el vehículo oficial se desplazaban miembros de la avanzada presidencial, quienes se dirigían a la actividad que encabezó el presidente Abinader en Sosúa, provincia Puerto Plata.

De acuerdo con informaciones preliminares, el conductor del vehículo de la avanzada habría perdido el conocimiento, lo que provocó el impacto con el carro.

Al lugar acudieron unidades de emergencia y autoridades, quienes brindaron asistencia a los involucrados.

Más sobre el accidente

En el incidente estuvieron involucrados dos vehículos: una unidad oficial asignada a la escolta presidencial y un vehículo civil. Como resultado del accidente, dos miembros de la escolta presidencial y un ciudadano presentaron traumas diversos.

Un comunicado de la Presidencia precisó que el mandatario no se desplazaba en dicha caravana al momento del incidente.

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