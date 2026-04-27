Abinader informa que están estables los heridos en accidente de la avanzada en Maimón

De acuerdo con informaciones preliminares, el conductor del vehículo de la avanzada habría perdido el conocimiento. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, informó que se encuentran estables los dos heridos en el accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes en Maimón, provincia Puerto Plata, en el que estuvo involucrado un vehículo de la avanzada presidencial.

"Están estables ellos", expresó el mandatario al referirse al accidente.

Explicó que entre los afectados hay un civil y un miembro de la seguridad.

Detalles del accidente

El hecho se produjo cuando un vehículo perteneciente a la avanzada del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) colisionó con un automóvil.

En el vehículo oficial se desplazaban miembros de la avanzada presidencial, quienes se dirigían a la actividad que encabezó el mandatario en Sosúa

De acuerdo con informaciones preliminares, el conductor del vehículo de la avanzada habría perdido el conocimiento, lo que provocó el impacto con el carro.

Al lugar acudieron unidades de emergencia y autoridades, quienes brindaron asistencia a los involucrados.