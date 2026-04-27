El Gobierno entrega renovado frente costero de Sosúa y plaza para vendedores

Inauguración del proyecto de mejoramiento del frente costero de la playa de Sosúa, encabezada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado. ( ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, encabezaron este lunes la inauguración del proyecto de mejoramiento del frente costero de la playa de Sosúa y su nueva plaza de vendedores, una obra que busca reorganizar la actividad comercial y dignificar las condiciones de trabajo de decenas de buhoneros.

La intervención, que implicó una inversión de RD$ 568,010,779, pone fin a años de protestas por parte de vendedores que reclamaban espacios adecuados para ejercer sus labores en condiciones dignas.

El proyecto incluye una moderna plaza con 79 locales comerciales distribuidos en siete niveles de terrazas sobre una superficie de 15,000 metros cuadrados. De estos, 57 están destinados a la preparación y venta de alimentos, 16 a artesanía y regalos, además de dos bares y cuatro quioscos.

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Durante el acto, el presidente Abinader explicó que el proyecto entregado forma parte de un plan maestro orientado a reorganizar el espacio, dinamizar la economía local y atraer un mayor flujo de visitantes.

El jefe de Estado aseguró que la intervención permitirá aumentar significativamente las ventas de los comerciantes y mejorar las condiciones del turismo en la zona.

"Vamos a traer más turistas, pero un turismo familiar y diverso, que beneficie a todos los sectores", indicó.

Declaraciones oficiales y planes futuros

Asimismo, destacó que la transformación busca dejar atrás problemáticas que afectaron la imagen de Sosúa durante años, incluyendo su vinculación con el turismo sexual, para posicionarlo nuevamente como un destino seguro y atractivo.

El gobernante también subrayó la importancia de proyectos complementarios como el desarrollo turístico de Punta Bergantín, el cual dijo contribuirá a atraer cadenas hoteleras internacionales y fortalecer la promoción del destino.

Abinader adelantó además que a finales de mayo el Gobierno lanzará el plan de relanzamiento de Boca Chica, como parte de una estrategia integral para revitalizar los principales polos turísticos del país.

Mientras que David Collado aseguró que la intervención marca "un antes y un después" para Sosúa, resaltando que forma parte de una visión integral de recuperación de espacios públicos en distintas zonas costeras del país.

El ministro explicó que este tipo de proyectos busca garantizar que los beneficios del turismo lleguen a más sectores de la población, especialmente a quienes por años han trabajado en las playas en condiciones precarias.

"Esta obra tiene un impacto extraordinario para turistas nacionales y extranjeros, pero sobre todo para los vendedores, que ahora cuentan con espacios adecuados y equipados", expresó.

La nueva infraestructura incluye además parque comunitario, gimnasio al aire libre, baños públicos y áreas de esparcimiento. Los locales fueron dotados de estufas, refrigeradores, extractores y fregaderos, así como mobiliario exterior y sistemas de manejo de desechos.

Representantes de los vendedores valoraron la obra y agradecieron al Gobierno, destacando la transparencia del proceso y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

El acto también hablaron el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal; y el alcalde de Sosúa, Wilfredo Olivences.

Reconocimiento y entrega de certificados

En el marco de la inauguración, los buhoneros entregaron un reconocimiento al presidente Abinader, mientras que también se realizó la entrega de certificados de capacitación a los vendedores beneficiados con los nuevos locales.