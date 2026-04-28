El canciller dominicano recibe a su homólogo español en visita oficial
La visita de José Manuel Albares incluye una reunión de trabajo y una conferencia de prensa conjunta para abordar temas de interés mutuo
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, recibió este martes a su homólogo del Reino de España, José Manuel Albares, quien realiza una visita oficial al país.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España llegó a la Casona de la Cancillería alrededor de las 11:03 de la mañana.
Álvarez recibió a Albares y, tras la fotografía oficial de la llegada, sostuvieron una breve conversación frente al emblemático lugar.
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La interacción se desarrolló por alrededor de 30 segundos, pero se percibía que el funcionario español estaba ansioso por tratar el tema que venían adelantando.
- Tras los saludos protocolares, ambos cancilleres sostendrán una reunión de trabajo.
La agenda incluye una conferencia de prensa conjunta, en la que se informará sobre los temas abordados.
Composición de las delegaciones oficiales
La visita se realiza en reciprocidad al encuentro sostenido por ambos cancilleres en Madrid, en mayo de 2025, y da seguimiento a los compromisos de trabajo acordados en esa ocasión.
Delegaciones
El ministro español estará acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo; la embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga, así como por otros funcionarios.
Mientras que el canciller Roberto Álvarez estará acompañado por los viceministros Francisco Caraballo, Rubén Silié y Opinio Díaz, junto con otros funcionarios del Mirex.