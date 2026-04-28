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José Manuel Albares
José Manuel Albares

El canciller dominicano recibe a su homólogo español en visita oficial

La visita de José Manuel Albares incluye una reunión de trabajo y una conferencia de prensa conjunta para abordar temas de interés mutuo

  • Jesús Vásquez - Twitter
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El canciller dominicano recibe a su homólogo español en visita oficial
Reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y su homólogo del Reino de España, José Manuel Albares. (DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ)

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, recibió este martes a su homólogo del Reino de España, José Manuel Albares, quien realiza una visita oficial al país.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España llegó a la Casona de la Cancillería alrededor de las 11:03 de la mañana.

Álvarez recibió a Albares y, tras la fotografía oficial de la llegada, sostuvieron una breve conversación frente al emblemático lugar.

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Reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y su homólogo del Reino de España, José Manuel Albares.
Reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y su homólogo del Reino de España, José Manuel Albares. (NEAL CRUZ)
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Reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y su homólogo del Reino de España, José Manuel Albares.
Reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y su homólogo del Reino de España, José Manuel Albares. (NEAL CRUZ)
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Reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y su homólogo del Reino de España, José Manuel Albares.
Reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y su homólogo del Reino de España, José Manuel Albares. (NEAL CRUZ)

    La interacción se desarrolló por alrededor de 30 segundos, pero se percibía que el funcionario español estaba ansioso por tratar el tema que venían adelantando.

    • Tras los saludos protocolares, ambos cancilleres sostendrán una reunión de trabajo.

    La agenda incluye una conferencia de prensa conjunta, en la que se informará sobre los temas abordados.

    Composición de las delegaciones oficiales

    La visita se realiza en reciprocidad al encuentro sostenido por ambos cancilleres en Madrid, en mayo de 2025, y da seguimiento a los compromisos de trabajo acordados en esa ocasión.

    Delegaciones

    El ministro español estará acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo; la embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga, así como por otros funcionarios.

    Mientras que el canciller Roberto Álvarez estará acompañado por los viceministros Francisco Caraballo, Rubén Silié y Opinio Díaz, junto con otros funcionarios del Mirex.

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    Joven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.