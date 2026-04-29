Juramentan a Carlos Alessandry Roa Howley como director ejecutivo del Plan San Juan

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista (der) juramenta a Carlos Alessandry Roa Howley como director ejecutivo de la comisión del Plan San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, juramentó este miércoles a Carlos Alessandry Roa Howley como director ejecutivo para el Desarrollo Económico de la provincia San Juan, iniciativa denominada Plan San Juan.

El acto de juramentación se realizó en el despacho del ministro, informó la Presidencia.

Al asumir la Dirección Ejecutiva de la comisión del Plan San Juan, Roa Howley tendrá la responsabilidad de realizar las coordinaciones técnicas necesarias para que los proyectos aprobados se ejecuten dentro del cronograma establecido.

Además, deberá administrar los fondos asignados para la ejecución de las acciones y actividades aprobadas, así como coordinar la formulación de políticas derivadas del Plan San Juan, incluyendo la definición y ejecución de iniciativas, programas y proyectos necesarios para alcanzar los resultados esperados.

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Responsabilidades de Roa Howley

En la ceremonia, Bautista resaltó la confianza depositada en Roa Howley para asumir sus nuevas atribuciones en favor del desarrollo de la provincia de San Juan y de la región sur.

De su lado, Roa Howley se comprometió a trabajar desde la dirección de la comisión en favor de las acciones orientadas al desarrollo integral económico y social de los residentes de San Juan, sus comunidades y zonas aledañas.

La designación fue realizada mediante el Decreto número 285-26, emitido por el presidente Luis Abinader.