Paliza asegura que RD ha contenido la crisis mejor que otras economías de la región

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se dirige a la prensa tras concluir el Consejo de Gobierno. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó este jueves que el país ha logrado contener el impacto causado por la guerra en Medio Oriente mejor que otras economías de la región.

El funcionario ofreció estas declaraciones al finalizar el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, que en esta ocasión tuvo como finalidad dar seguimiento al plan gubernamental para enfrentar el impacto en la economía global.

"Si observamos el comportamiento regional desde finales de diciembre hasta mediados de abril, vemos que Guatemala ha registrado aumentos de hasta 69 % en el gasoil y 44 % en gasolina premium, Panamá hasta el 76 % en gasoil, Estados Unidos hasta 58 %, Honduras hasta 66 %, y El Salvador hasta de 24 % en contraste en la República Dominicana los incrementos han sido de apenas un 10 % en gasolina premium, 10 % en el gasolina regular, 11 % en el gasoil, gracias al esfuerzo del Gobierno", expresó.

Recalcó que es importante comprender que "estamos frente a un choque externo, cuyo principal canal de impacto para economías como la del país, es el precio internacional del petróleo".

Escenarios iguales en otros años

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/whatsapp-image-2026-04-30-at-80624-pm-a00df7b0.jpeg Consejo de Ministros de este jueves 30 de abril de 2026. (FUENTE EXTERNA)

Recordó que ya se han vivo escenarios similares como en el 2008, que el precio promedio fue de 90 dólares, y en 2022, con la crisis entre Rusia y Ucrania, se mantuvo por encima de los 100 dólares.

"Hoy volvemos a ver niveles elevados. Ayer el barril rondaba los 108 dólares en los mercados internacionales, lo que genera presiones directas de inflación y sobre el costo de la vida. Para que podamos dimensionar el impacto de esta crisis, cada aumento sostenido de 10 dólares por barril representa alrededor de 760 millones de dólares adicionales en la factura petrolera anual de la República Dominicana", expresó.

Ante este contexto, el ministro subrayó que las medidas implementadas por el Gobierno buscan proteger a las familias dominicanas y se complementan con una agenda de diálogo con sectores empresariales, productivos, políticos y sociales, por instrucciones del presidente Luis Abinader.

Dijo que estas consultas procuran construir respuestas consensuadas que garanticen la estabilidad económica y el bienestar ciudadano.

"Estos espacios de consulta reflejan la voluntad del Gobierno de actuar con transparencia, escuchar a todos los sectores y fortalecer una respuesta nacional conjunta ante un escenario internacional incierto en un momento que requiere de la unidad de todos los dominicanos y de las dominicanas", afirmó.

Asimismo, recordó que para apoyar a los sectores productivos se han destinado más de 1,000 millones de pesos en subsidios a fertilizantes con el objetivo de proteger la producción nacional y reducir presiones sobre los precios de los alimentos.