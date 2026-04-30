El Gabinete de Mujeres aprueba un plan estratégico para combatir violencia de género en el país

El Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, encabezado por los ministros de la Mujer y Salúd Pública, Gloria Reyes y Víctor Atallah. ( FUENTE EXTERNA )

El Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas informó que aprobó este jueves el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia, iniciativa que busca fortalecer la prevención y atención de la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas mediante una coordinación interinstitucional a nivel nacional.

La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, quienes validaron las acciones prioritarias y la conformación de mesas técnicas encargadas de ejecutar el plan.

De acuerdo con una nota de prensa, el proyecto marca el inicio de una nueva etapa de seguimiento y articulación entre distintas instituciones del Estado para ofrecer una respuesta integral frente a la violencia de género en todo el territorio nacional.

La ministra Gloria Reyes afirmó que la aprobación del plan representa "un paso decisivo" para consolidar la coordinación estatal y fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades involucradas.

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"El espíritu que guía al Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas es profundizar la articulación interinstitucional y fortalecer la coordinación efectiva entre los sectores clave del Estado, para garantizar una respuesta integral que proteja a las mujeres, adolescentes y niñas", expresó la funcionaria.

Salud mental y prevención

Durante la reunión, Atallah explicó que desde el sector salud se reforzarán las acciones preventivas, especialmente en las áreas de salud mental y atención primaria.

Indicó que se trabaja en protocolos de tamizaje para detectar señales tempranas de violencia y facilitar intervenciones oportunas. Además, anunció una campaña nacional de salud mental que incluirá un componente enfocado en la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas.

Mesas técnicas

El plan contempla la creación de varias mesas temáticas para coordinar las acciones de las instituciones participantes.

Entre ellas figuran las áreas de Marco Legal y Normativo, coordinada por el Poder Judicial; Prevención y Sensibilización y Reparación y Autonomía, bajo la responsabilidad del Ministerio de la Mujer; Atención y Respuesta Institucional, liderada por la Procuraduría General de la República; y Datos, Monitoreo y Evaluación, coordinada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Ministerio de la Mujer.

También se creó la mesa de Seguridad, Denuncia y Protección, encabezada por la Policía Nacional.

Las autoridades informaron que estas comisiones se reunirán cada tres semanas para evaluar avances, acuerdos y tareas vinculadas a la implementación del plan.

Participación institucional

En la sesión participaron representantes de diversas instituciones estatales, entre ellas los ministerios de Educación, Interior y Policía, Trabajo, Juventud y Defensa, así como la Procuraduría General de la República, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

También estuvieron presentes organismos como el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Profamilia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El Gobierno recordó que el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas fue creado mediante el Decreto Núm. 1-21 con el propósito de fortalecer la coordinación estatal frente a la violencia de género y dar seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia.