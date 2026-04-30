El Gabinete de Mujeres aprueba un plan estratégico para combatir violencia de género en el país
El plan incluye coordinación interinstitucional para una vida libre de violencia
El Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas informó que aprobó este jueves el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia, iniciativa que busca fortalecer la prevención y atención de la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas mediante una coordinación interinstitucional a nivel nacional.
La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, quienes validaron las acciones prioritarias y la conformación de mesas técnicas encargadas de ejecutar el plan.
De acuerdo con una nota de prensa, el proyecto marca el inicio de una nueva etapa de seguimiento y articulación entre distintas instituciones del Estado para ofrecer una respuesta integral frente a la violencia de género en todo el territorio nacional.
La ministra Gloria Reyes afirmó que la aprobación del plan representa "un paso decisivo" para consolidar la coordinación estatal y fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades involucradas.
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"El espíritu que guía al Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas es profundizar la articulación interinstitucional y fortalecer la coordinación efectiva entre los sectores clave del Estado, para garantizar una respuesta integral que proteja a las mujeres, adolescentes y niñas", expresó la funcionaria.
Salud mental y prevención
Durante la reunión, Atallah explicó que desde el sector salud se reforzarán las acciones preventivas, especialmente en las áreas de salud mental y atención primaria.
Indicó que se trabaja en protocolos de tamizaje para detectar señales tempranas de violencia y facilitar intervenciones oportunas. Además, anunció una campaña nacional de salud mental que incluirá un componente enfocado en la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas.
Mesas técnicas
El plan contempla la creación de varias mesas temáticas para coordinar las acciones de las instituciones participantes.
Entre ellas figuran las áreas de Marco Legal y Normativo, coordinada por el Poder Judicial; Prevención y Sensibilización y Reparación y Autonomía, bajo la responsabilidad del Ministerio de la Mujer; Atención y Respuesta Institucional, liderada por la Procuraduría General de la República; y Datos, Monitoreo y Evaluación, coordinada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Ministerio de la Mujer.
También se creó la mesa de Seguridad, Denuncia y Protección, encabezada por la Policía Nacional.
- Las autoridades informaron que estas comisiones se reunirán cada tres semanas para evaluar avances, acuerdos y tareas vinculadas a la implementación del plan.
Participación institucional
En la sesión participaron representantes de diversas instituciones estatales, entre ellas los ministerios de Educación, Interior y Policía, Trabajo, Juventud y Defensa, así como la Procuraduría General de la República, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
También estuvieron presentes organismos como el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Profamilia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
El Gobierno recordó que el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas fue creado mediante el Decreto Núm. 1-21 con el propósito de fortalecer la coordinación estatal frente a la violencia de género y dar seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia.