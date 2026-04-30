El Gobierno anuncia medidas para reducir gastos por RD$40,000 MM para enfrentar crisis

El presidente Luis Abinader encabeza el Consejo de Gobierno este jueves 30 de abril en el Palacio Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano anunció este jueves un conjunto de medidas para contener el gasto público para disponer de 40,000 mil millones de pesos con el fin de mitigar el impacto de la crisis global en el país.

Las disposiciones fueron dadas a conocer por el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, al finalizar el quincuagésimo Consejo de Ministros, que en esta ocasión tuvo como finalidad dar seguimiento al plan gubernamental para enfrentar el impacto en la economía global.

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“En el día de hoy se han tomado una serie de decisiones en materia de contención y eficientización del gasto para llegar a tener una disponibilidad de alrededor de los 40,000 millones de pesos, partiendo del principio de respetar todos los compromisos ya formalizados bajo contrato, mientras que aquellas apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serán sometidas a revisión, ajuste o reducción según las prioridades nacionales”, expresó.

Medidas:

1- Reducción de gastos operativos

2- Contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria

3- Disminución de reparaciones y mantenimientos menores

4- Racionalización de servicios y contrataciones

5- Limitación de eventos a costos mínimos

6- Ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes

7- Racionalización de combustible

8- Racionalización de publicidad

9- Propone la reducción de un 50 % del presupuesto a los partidos políticos

10- Reducción de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.

Pospondrán gasto no prioritario Presbot subrayó que estas medidas responden a la necesidad de posponer temporalmente todo gasto no prioritario, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante la crisis global, preservar la estabilidad económica y asegurar que los recursos públicos se concentren en proteger a los sectores más vulnerables y sostener el dinamismo del país.

Choque de precios por alza del petróleo

De su lado, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, advirtió que el país enfrenta “uno de los choques de precios más grandes de la historia”, impulsado por el alza del petróleo, cuyo valor promedio ha pasado de 57 a 105 dólares por barril en lo que va de año, un incremento superior al 80 %.

Sin embargo aseguró que, hasta el momento, estas metas se han cumplido de manera satisfactoria.

No obstante, reconoció que un choque de esta magnitud tiene efectos inevitables en la inflación, el crecimiento económico y el déficit fiscal, por lo que las autoridades buscan equilibrar estas variables sin comprometer la estabilidad social y política.

Pese al contexto adverso, destacó la solidez de los fundamentos económicos del país. Señaló que el Banco Central cuenta con reservas superiores a los 16,000 millones de dólares y que el tipo de cambio se mantiene estable en torno a 60 pesos por dólar. Asimismo, resaltó el buen desempeño del sector externo, con crecimiento de dos dígitos en turismo, exportaciones y remesas durante el primer trimestre.

Agregó que la economía dominicana creció más de 4 % en el primer trimestre, mientras que la construcción registra una expansión cercana al 10 %. También subrayó el impacto positivo del alto precio del oro en las exportaciones y en las recaudaciones fiscales, las cuales superan lo presupuestado.

Finalmente, afirmó que el país dispone de acceso a financiamiento en los mercados de capitales y organismos multilaterales, lo que garantiza la liquidez necesaria para enfrentar el choque externo. Recordó que la República Dominicana ha manejado con éxito crisis anteriores y expresó confianza en que la actual situación será superada preservando la estabilidad macroeconómica y social.

Afirman RD ha contenido la crisis mejor que otras economías de la región

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que el país ha logrado contener el impacto mejor que otras economías de la región.

“Si observamos el comportamiento regional desde finales de diciembre hasta mediados de abril, vemos que Guatemala ha registrado aumentos de hasta 69 % en el gasoil y 44 % en gasolina premium, Panamá hasta el 76 % en gasoil, Estados Unidos hasta 58 %, Honduras hasta 66 %, y El Salvador hasta de 24 % en contraste en la República Dominicana los incrementos han sido de apenas un 10 % en gasolina premium, 10 % en el gasolina regular, 11 % en el gasoil, gracias al esfuerzo del gobierno”, expresó.

El ministro subrayó que estas medidas buscan proteger a las familias dominicanas y se complementan con una agenda de diálogo con sectores empresariales, productivos, políticos y sociales, por instrucciones del presidente Luis Abinader. Dijo que estas consultas procuran construir respuestas consensuadas que garanticen la estabilidad económica y el bienestar ciudadano.

“Estos espacios de consulta reflejan la voluntad del Gobierno de actuar con transparencia, escuchar a todos los sectores y fortalecer una respuesta nacional conjunta ante un escenario internacional incierto en un momento que requiere de la unidad de todos los dominicanos y de las dominicanas”, afirmó.

Asimismo recordó que para apoyar a los sectores productivos se han destinado más de 1,000 millones de pesos en subsidios a fertilizantes con el objetivo de proteger la producción nacional y reducir presiones sobre los precios de los alimentos.