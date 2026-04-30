Adjudican construcción de elevado de km 28 de la autopista Duarte a Consorcio Autopista Las Américas

Ilustración de como quedaría el elevado en el kilómetro 28 de la Autopista Duarte. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó, a través del Fideicomiso RD Vial, al Consorcio Autopista Las Américas, S.R.L. el contrato para el diseño y construcción del paso elevado del kilómetro 28 de la autopista Duarte, una obra valorada en 2,228,400,000.00 millones de pesos que, según la entidad, transformará la movilidad en uno de los puntos más críticos de acceso a Santo Domingo.

RD Vial indicó, en una nota de prensa, que el consorcio adjudicatario obtuvo la mayor puntuación combinada técnica y económica, demostrando el cumplimiento integral de los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.

La adjudicación está en la licitación Pública Nacional FIDEICOMISO-CCC-LPN-2025-0012.

"La oferta adjudicataria fue debidamente avalada por el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, garantizando la plena observancia de la normativa nacional de compras públicas", refiere la nota de prensa.

Detalles de la obra

La intervención adjudicada comprende el diseño y construcción de un paso elevado de 160 metros estructurales en el km 27+560 de la Autopista Duarte, sobre el actual cruce a nivel conocido como calle Doña Fefa; un puente motorizado en el km 26+600 (calle Las Mercedes) destinado al cruce seguro de peatones y motociclistas; y la construcción de vías marginales en ambos sentidos, con la consecuente ampliación de los carriles expresos de cuatro a seis en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

"Esta adjudicación marca un paso decisivo en la materialización de una obra largamente esperada por miles de dominicanos. Con el inicio de los trabajos, avanzamos hacia una solución definitiva para uno de los cuellos de botella más significativos de la Autopista Duarte, fortaleciendo la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de quienes transitan a diario por este corredor estratégico", expresó el Fideicomiso RD Vial.

El documento destaca que el proceso se desarrolló bajo los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y ética, conforme certificaron los peritos técnicos, legales y financieros designados para la evaluación. La oferta adjudicataria fue debidamente avalada por el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, garantizando la plena observancia de la normativa nacional de compras públicas.

Compromiso ambiental y social

La nota sostiene que el proyecto cuenta con un estudio de impacto ambiental categoría A y un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que garantiza la protección del corredor ecológico Autopista Duarte y la mitigación de impactos en las cuencas hidrográficas Ozama y Haina.

La ejecución contempla, además, la incorporación de tecnologías de reciclaje de materiales y programas de compensación ajustados a estándares internacionales.

Impacto transformador

Asegura que la ejecución del proyecto generará beneficios para el Gran Santo Domingo y para el corredor Santo Domingo-Santiago como:

Reducción sustancial de los tiempos de desplazamiento vehicular

Generación de empleos locales calificados y no calificados durante la construcción

Mejora de la competitividad logística del Gran Santo Domingo

Fortalecimiento de la conectividad entre zonas urbanas, turísticas y productivas

Disminución de emisiones contaminantes por reducción del congestionamiento