Plan del Gobierno para enfrentar la crisis incluye reducir un 50 % los fondos a partidos políticos

El presidente Luis Abinader encabeza una reunión del Consejo de Ministros la noche del jueves 30 de abril del 2026 en el Palacio Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno anunció la noche de este jueves una serie de medidas, que incluyen reducción de gastos en la administración del Estado, con el propósito de hacer un frente de contención ante la crisis económica mundial que se ha derivado de la guerra en Oriente Medio.

Las medidas se tomaron durante la realización de un Consejo de Ministros en el Palacio Nacional.

Una de las disposiciones que la gestión de Luis Abinader comunicó fue la reducción en un 50 % de los fondos que están consignados a los partidos políticos en el presupuesto nacional.

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La Ley de Presupuesto General del Estado 2026 tiene consignada la entrega a las organizaciones políticas de 1,620 millones de pesos para su financiamiento en este año. Los fondos son repartidos a través de la Junta Central Electoral (JCE) y para este periodo contempla a 41 organizaciones con personaría jurídica.

De concretarse la disminución, los partidos solo recibirán 810 millones de pesos.

Consejo de ministros

Luego de la reunión, Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, refirió que el país enfrenta uno de sus mayores choques de precios de su historia, producto del incremento de más de un 80 % en el costo del petróleo.

En ese sentido, dijo que el Gobierno ha centrado su estrategia de contención en tres objetivos esenciales. Estos son:

Preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social.

Mitigar el impacto sobre los alimentos, la canasta básica y los insumos agropecuarios

Sostener la inversión pública, apoyado en reservas internacionales superiores a 16,000 millones de dólares, estabilidad cambiaria, crecimiento económico, fortalecimiento de los programas sociales y una política de austeridad orientada a proteger a la población más vulnerable.