Luis Abinader reconoce a empresarios y sindicalistas por aportes al desarrollo laboral del país

El presidente Luis Abinader, junto a otras autoridades, y destacados trabajadores y empresarios dominicanos que contribuyen al desarrollo económico y social del país. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este viernes la entrega de reconocimientos a Frank Rainieri, Domínica Cabral, Victoria García Ravelo, Manolo Ramírez, Gabriel del Río Doñé, William Tejeda, José Luis Corripio y Félix García Castellano, por sus aportes desde los sectores empresarial y sindical en favor de los trabajadores del país.

El acto se realizó en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional y contó también con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña.

En su intervención, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, indicó que la alianza y trabajo conjunto entre el Gobierno, empleadores y trabajadores permite la construcción de un "futuro común próspero".

Además se comprometió, desde el Ministerio de Trabajo, a seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan el empleo, garanticen condiciones laborales justas y promuevan el diálogo social como herramienta fundamental para la paz laboral.

"El progreso sostenible se construye sobre la base del respeto a los derechos laborales y la promoción de empleos dignos", concluyó Olivares.

Por el sector empleador, Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), reconoció el esfuerzo de más de cinco millones de trabajadores que sostienen cada día la actividad productiva del país, impulsando el crecimiento y promoviendo oportunidades para millones de familias.

Galardonados

En esta primera edición, el Gran Galardón al Trabajador Meritorio fue otorgado, por su dedicación y ética, a William Radhamés Tejada Alcántara, dirigente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS).

La medalla por Excelencia en el Trabajo se entregó a Domínica Cabral de Rijo, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD); la de Innovación, a Victoria García Ravelo, de CNUS; y la de Liderazgo y Armonía Laboral, a Manolo (Pupilo) Ramírez, de la CASC.

El reconocimiento al Compromiso con los Derechos de los Trabajadores recayó sobre Gabriel Antonio Del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), por su legado, integridad y permanente compromiso en defensa no del bienestar de los trabajadores y trabajadoras.

El empresario turístico Frank Rainieri fue reconocido por sus aportes al crecimiento del turismo dominicano y por impulsar un modelo de desarrollo económico con impacto social en la región Este del país.

En la categoría de Trayectoria en la Generación de Oportunidades Laborales, fueron reconocidos los empresarios José Luis Corripio y Félix María García Castellanos, por sus aportes al desarrollo empresarial y la creación de empleos en la República Dominicana.

Al recibir el galardón, el empresario agradeció el reconocimiento y resaltó el valor del diálogo entre los sectores laboral, empresarial y gubernamental.

"Esto dice que hemos trabajado juntos por nuestro país. Es el mayor de los reconocimientos que podemos tener", expresó.

Manifestó que compartir este escenario, sector público, sector laboral y sector empresarial, compartiendo no un ganador, sino realidades.