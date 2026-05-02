El presidente Abinader felicita al primer ministro de Antigua y Barbuda por su reelección

El presidente Luis Abinader felicitó este sábado al primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, por su reelección para un nuevo periodo de gobierno.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario sostuvo: “Felicito al primer ministro Gaston Browne de Antigua y Barbuda por su reelección para un nuevo periodo de gobierno. Desde República Dominicana continuaremos trabajando juntos por un Caribe más seguro, más próspero y mejor integrado”.

El mensaje se produce luego de que Browne se juramentara en el cargo ayer viernes para un cuarto mandato consecutivo, tras liderar a su partido a una victoria electoral en ese país caribeño.

Felicito al primer ministro @Gastonbrowne de Antigua y Barbuda por su reelección para un nuevo periodo de gobierno. Desde República Dominicana continuaremos trabajando juntos por un Caribe más seguro, más próspero y mejor integrado. — Luis Abinader (@luisabinader) May 2, 2026

Juramentación de Gaston Browne

El primer ministro asumió funciones ante el gobernador general, Sir Rodney Williams, junto a otros candidatos electos del gobernante Partido Laborista de Antigua y Barbuda.

De acuerdo con la Comisión Electoral, esa organización política obtuvo 15 de los 17 escaños del Parlamento, mientras que los dos restantes fueron para el Partido Progresista Unido y el Movimiento Popular de Barbuda.

Tras su juramentación, Browne afirmó que el resultado representa un mandato claro de la población y reconoció que implica una mayor responsabilidad en la gestión de gobierno.

Prioridades del nuevo mandato

El jefe de Gobierno también señaló que priorizará el desarrollo de infraestructuras, especialmente en áreas como carreteras y abastecimiento de agua, y adelantó que mantendrá a varios funcionarios en sus cargos para dar continuidad a proyectos en ejecución.

La reelección de Browne ha sido respaldada por líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom), en un contexto en el que el mandatario ha llamado a promover una política más basada en el respeto y la veracidad.