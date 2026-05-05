Paliza supervisa proyecto de recuperación del río Ozama en Los Tres Brazos

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, realizó este martes un recorrido de supervisión por el sector Las Lilas, en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, para constatar el avance del proyecto "Recuperación del margen oriental del río Ozama", una intervención ejecutada por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), con una inversión de 409.5 millones de pesos.

Conforme a una nota de prensa de la Presidencia, el proyecto está orientado a recuperar y sanear el borde del río, mejorar la infraestructura urbana y dignificar las condiciones de vida de miles de familias.

Durante la visita, Paliza resaltó que esta obra forma parte de la política integral del Gobierno para transformar comunidades vulnerables en espacios seguros, organizados y con oportunidades reales de desarrollo humano, mediante proyectos que combinan infraestructura, sostenibilidad ambiental e inclusión social.

"Estamos apostando a una transformación profunda del ordenamiento urbano y la recuperación ambiental del río Ozama, pero sobre todo que prioriza a las familias devolviéndoles su dignidad y esperanza, porque nadie merece vivir en incertidumbre", expresó el ministro.

Detalles del proyecto

El proyecto, respaldado por el decreto 521-25, contempla la creación de un corredor ambiental y social que integrará espacios públicos seguros, áreas verdes, infraestructura vial, equipamientos comunitarios y deportivos, así como servicios esenciales remozados y de nueva construcción. Se estima que esta intervención impactará a 62,815 habitantes de la zona.

Actualmente se ejecuta la primera etapa, que abarca aproximadamente 16,000 metros cuadrados de intervención urbana.

Los trabajos se desarrollan en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, como parte de los esfuerzos del Gabinete Ozama-Isabela, iniciativa creada por la Presidencia para dirigir y transparentar las acciones de rescate, saneamiento y recuperación integral de estas cuencas hidrográficas.

En ese sentido, la coordinadora general de URBE, Rocío Vidal, aseguró que la obra avanza conforme al cronograma, priorizando la calidad de los trabajos y el acompañamiento social a las familias impactadas.

"Estamos desarrollando una intervención integral que combina infraestructura, medio ambiente y componente social. Nuestro compromiso es garantizar que cada familia reciba un trato justo y que el resultado final sea un espacio digno, funcional y sostenible para toda la comunidad", afirmó Vidal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/whatsapp-image-2026-05-05-at-125212-pm-1-fda2f2ab.jpeg Actualmente se ejecuta la primera etapa, que abarca aproximadamente 16,000 metros cuadrados de intervención urbana. (FUENTE EXTERNA)

Próxima fase

La segunda etapa del proyecto, cuya adjudicación está prevista para julio de 2026, dará continuidad a la recuperación del margen oriental del río Ozama, enfocándose en consolidar el sistema de estabilización de bordes y suelos, así como en fortalecer el corredor verde mediante vegetación y espacios que garanticen sostenibilidad ambiental y bienestar colectivo.