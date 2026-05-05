Abinader describe a República Dominicana como un "oasis" económico en América Latina

Presidente Luis Abinader en una entrevista para el medio Infobae. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader afirmó que la República Dominicana se posiciona como una excepción en América Latina, al destacar estabilidad económica, seguridad y atractivo para la inversión extranjera, durante una entrevista concedida al diario argentino Infobae.

"La inversión en República Dominicana es segura. Somos un oasis en la región", expresó el mandatario al resumir su visión sobre el desempeño del país frente a los desafíos regionales.

Abinader sostuvo que, pese al impacto internacional del alza en los precios del petróleo, la economía dominicana ha mantenido un crecimiento acumulado de 4.1 %, apoyada en una estructura productiva diversificada.

Entre los principales pilares citó el turismo, las zonas francas, las remesas y las exportaciones de productos como cacao, azúcar, equipos médicos y eléctricos, además del liderazgo mundial en cigarros.

Proyección de crecimiento turístico

En ese sentido, proyectó que el país recibirá unos 12 millones de visitantes, consolidándose como uno de los principales destinos turísticos de América Latina. También destacó la llegada de inversión extranjera directa por unos 5,000 millones de dólares, incluyendo proyectos tecnológicos de gran escala.

Seguridad y combate al narcotráfico

En materia de seguridad, el jefe de Estado indicó que la tasa de homicidios se sitúa en 7.5 por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de la región. Atribuyó esta reducción a la coordinación semanal entre organismos como el Ministerio Público, la Policía Nacional, la DNCD y Migración.

Sobre el combate al narcotráfico, aseguró que su gestión ha logrado incautar seis veces más droga por año que gobiernos anteriores, resultado de una mayor cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos.

Relaciones internacionales

En el ámbito internacional, Abinader reafirmó que la relación con Estados Unidos es "total" y calificó como "excelente" el vínculo con Israel.

Asimismo, expresó preocupación por el desarrollo nuclear de Irán y reiteró críticas a la situación democrática en Cuba y Venezuela, al señalar que en este último país se produjo un "robo de las elecciones de 2024."

La entrevista concedida al periodista Eduardo Feinmann en el programa América Habla, del medio Infobae, sirvió como plataforma para proyectar la imagen del país como un destino confiable para la inversión, con estabilidad institucional y crecimiento sostenido en medio de un entorno regional complejo.