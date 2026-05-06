Contrataciones Públicas inicia piloto de tienda virtual para compras menores del Estado

Fachada de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). ( ARCHIVO )

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este miércoles sobre el inicio del piloto de "Eficompras", una nueva plataforma integrada al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) que permitirá gestionar compras de bienes de uso común por debajo del umbral establecido en 268,111.38 pesos.

La herramienta funcionará como la primera tienda virtual del Estado dominicano y busca transformar el esquema tradicional de compras menores en las instituciones públicas.

De acuerdo con una nota de prensa de la entidad, el nuevo sistema cambiará la dinámica actual de adquisiciones directas, ya que ahora serán los proveedores quienes cargarán sus productos en un catálogo digital, permitiendo que las unidades de compra seleccionen los bienes de forma inmediata, sin necesidad de esperar ofertas tras publicar requerimientos.

En esta primera etapa podrán participar todas las empresas mipymes inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) que estén habilitadas para vender bienes de uso común, entre ellos azúcar, agua, café, cajas para empacar, desinfectantes, lápices, bolígrafos, papel, platos desechables, servilletas, carpetas, libretas, clips, bolsas plásticas, entre otros.

Primera etapa, tres meses

La DGCP explicó que el plan piloto tendrá una duración aproximada de tres meses y será implementado inicialmente en el Ministerio de Hacienda y Economía junto a sus 14 dependencias.

Entre las entidades participantes figuran la Tesorería Nacional, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Presupuesto (Digepres), la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog), la Dirección General del Catastro Nacional, la Lotería Nacional, la Dirección General de Bienes Nacionales y la Dirección General de Crédito Público.

También la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP), la Caja de Ahorros para Obreros Monte Piedad, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Superintendencia de Seguros, el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Extinción de Dominio (Incabide) y la DGCP.

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que Eficompras busca que las compras de bienes por parte del Estado sean más ágiles, accesibles y eficientes, desde la publicación del requerimiento hasta la recepción final del bien, así como ofrecer mayores oportunidades de adjudicación a los proveedores participantes.

"El proyecto es una pieza clave en la transformación del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas", indicó el funcionario, al señalar que la iniciativa forma parte de la implementación gradual de la Ley 47-25, una nueva modalidad de contratación estatal dispuesta en el artículo 71 de la referida normativa.

Pimentel sostuvo además que esta modalidad servirá de base para la futura puesta en funcionamiento de los convenios marco contemplados en la nueva legislación de contrataciones públicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/whatsapp-image-2026-05-06-at-103130-am-512bf6f5.jpeg Personal de la DGCP tras las jornadas de capacitación y acompañamiento técnico para garantizar el funcionamiento del sistema durante la fase piloto. (FUENTE EXTERNA)

Pimentel agregó que para asegurar el correcto despliegue del sistema, la institución ha agotado un proceso de capacitación y acompañamiento a las instituciones que formarán parte del piloto.

Según estimaciones de la DGCP, Eficompras podría estar disponible para el 100 % de instituciones del Estado dominicano y proveedores inscritos en el RPE a mediados de agosto de 2026.

La entidad también informó que los proveedores mipymes interesados podrán acceder al sistema utilizando las mismas credenciales del SECP y comenzar a cargar sus productos mediante un tutorial disponible en el canal oficial de YouTube de la institución.

Asimismo, anunció que continuará ofreciendo capacitaciones virtuales para los interesados a través de su Departamento de Capacitaciones.