Abinader y su homólogo de Ecuador se reunieron en privado en República Dominicana

El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente Luis Abinader se saludan durante el encuentro en el que abordaron avances hacia un posible acuerdo comercial entre ambos países. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader se reunió este miércoles con su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, durante un encuentro que se llevó a cabo en el marco de una breve visita a República Dominicana para asistir a un evento privado en Punta Cana, provincia La Altagracia.

La reunión entre ambos mandatarios no estaba consignada en la agenda oficial de este miércoles. Sin embargo, el presidente del país suramericano publicó dos fotografías en su cuenta de Instagram junto a Luis Abinader, informando que sostuvo una reunión de trabajo para activar una agenda conjunta en Latinoamérica.

"Así es como hacemos que las cosas pasen para el Ecuador: gestionando cooperación que se traduce en más inversión y más empleo para los ecuatorianos", dice el mensaje que acompaña las imágenes.

De su lado, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, informó que Noboa arribó a República Dominicana la noche del martes 5 de mayo y que regresaría a su país al mediodía de este miércoles.

Asimismo, la funcionaria detalló a EFE que Noboa se reunió con Abinader para avanzar en el análisis de un acuerdo comercial, sin ofrecer mayores detalles sobre el propósito del referido tratado.

"Hay un propósito de ambos presidentes de avanzar con el Acuerdo de Comercio entre República Dominicana y el Ecuador", refirió la titular de la diplomacia ecuatoriana.

Indicó, además, que se requiere la "firme decisión" para seguir "ya a nivel de ministros con el avance de las negociaciones del Acuerdo de Comercio con República Dominicana".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/whatsapp-image-2026-05-06-at-11108-pm-5b566a79.jpeg Daniel Noboa y Luis Abinader sostienen documentos relacionados con las negociaciones para fortalecer las relaciones comerciales entre Ecuador y República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Encuentro en Dubái

Se recuerda que, en febrero de este año, Noboa y Abinader se reunieron en Dubái, donde conversaron sobre la posible negociación de un acuerdo comercial.

El encuentro se llevó a cabo en el marco de la agenda que cumplían ambos mandatarios en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés) que se realizó en esa ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

El Gobierno ecuatoriano indicó que los presidentes conversaron sobre mecanismos para "fortalecer el comercio y la inversión entre ambos países" y sobre oportunidades de cooperación económica, el interés en proyectos estratégicos, iniciativas de promoción turística conjunta y el trabajo coordinado en temas de seguridad regional y defensa de la democracia.

En ese contexto "coincidieron en la importancia de fortalecer el avance de intercambios comerciales, el encadenamiento productivo, las inversiones y la reactivación económica a través de un acuerdo que fomente el empleo y competitividad en las naciones", agregó la Presidencia.

Otras negociaciones

En 2023, bajo la presidencia de Guillermo Lasso, Ecuador y República Dominicana ya habían decidido emprender negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo comercial de "alcance parcial", el más básico de los convenios comerciales entre países, que supone entendimientos generales en materia arancelaria y sobre una cesta básica de bienes de la oferta comercial de cada una de las partes.