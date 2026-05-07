Luis Abinader llega a Costa Rica para los actos de transmisión de mando presidencial

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive Angermüller, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José, Costa Rica, el jueves 7 de mayo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader arribó este jueves a las 1:05 de la tarde (11:05 de la mañana hora local) al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Costa Rica, para participar en los actos de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado, previstos para este viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional.

El presidente Abinader fue recibido a su llegada por la primera vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive Angermüller, y la embajadora dominicana en ese país, María Amelia Marranzini Grullón. Durante la ceremonia de recibimiento fueron interpretados los himnos nacionales de ambas naciones.

El gobernante dominicano llegó a territorio costarricense, acompañado por el canciller Roberto Álvarez, atendiendo a una invitación oficial, como parte de los vínculos diplomáticos entre ambas naciones y del interés de fortalecer la cooperación bilateral.

Además, integran la delegación dominicana una reducida comitiva compuesta por el secretario de Gabinete, Eilyn Beltrán; la asistente personal del mandatario, Mercedes Pichardo; el director de Prensa del Presidente, Carlos Alberto Camionero, y el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Jimmy Arias.

A su llegada, Abinader sostendrá una reunión bilateral con la mandataria electa Laura Fernández Delgado.

Posteriormente, asistirá a la cena ofrecida por el presidente costarricense, Rodrigo Chaves Robles, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la ceremonia de investidura presidencial.

Participación en la ceremonia de traspaso

Para el viernes 8 de mayo, el jefe de Estado dominicano se trasladará junto a su comitiva al Estadio Nacional para participar en la ceremonia de traspaso de mando presidencial de Laura Fernández Delgado.

Tras concluir la ceremonia, Abinader participará en el saludo protocolario a la nueva presidenta para el período constitucional 2026-2030 y, posteriormente, en la recepción oficial junto a las delegaciones internacionales asistentes.

El regreso del mandatario y de su delegación oficial a la República Dominicana está programado para la noche del viernes.

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