El Poder Ejecutivo autoriza extradición de dos dominicanos hacia Estados Unidos

El Poder Ejecutivo emitió los decretos 311-26 y 312-26, mediante los cuales autorizó la extradición hacia Estados Unidos de los ciudadanos dominicanos Audry Rodríguez Paredes y Luichy Joel Sosa, requeridos por tribunales de ese país por la presunta comisión de varios delitos, informó este jueves la Presidencia.

Los dominicanos enfrentan imputaciones relacionadas con asociación delictuosa para distribuir e importar cocaína, importación y tentativa de importación de esa sustancia controlada, así como robo bajo la Ley Hobbs y uso, porte y posesión de armas de fuego, además de complicidad en esos hechos.

A través del decreto 311-26, de fecha seis de este mes pero dado a conocer este día, el Poder Ejecutivo autorizó la entrega de Rodríguez Paredes, requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

El hombre enfrenta cargos por presunta asociación delictuosa para distribuir cocaína con fines de importación ilegal, asociación para importar cocaína, importación de cocaína y tentativa de importación de esa sustancia controlada.

En tanto, mediante el decreto 312-26, de la misma fecha, fue autorizada la extradición de Sosa, solicitado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Sosa está acusado de robo bajo la Ley Hobbs, así como de uso, porte y posesión de armas de fuego, además de complicidad en esos delitos.