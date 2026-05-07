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Luis Abinader
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El presidente Abinader llega a Costa Rica para transmisión de mando de Laura Fernández

Abinader participará en los actos de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado

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    El presidente Abinader llega a Costa Rica para transmisión de mando de Laura Fernández
    El presidente Abinader fue recibido por la primera vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive Angermüller. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader arribó este jueves a las 11:05 de la mañana (hora local) al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José, para participar en los actos de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado, previstos para este viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional.

    El presidente Abinader fue recibido por la primera vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive Angermüller, y la embajadora dominicana en ese país, María Amelia Marranzini Grullón.

    Durante la ceremonia de recibimiento fueron interpretados los himnos nacionales de ambas naciones.

    El gobernante dominicano llegó a territorio costarricense, acompañado por el canciller Roberto Álvarez, atendiendo a una invitación oficial, como parte de los vínculos diplomáticos entre ambas naciones y del interés de fortalecer la cooperación bilateral.

    Además, integran la delegación dominicana una reducida comitiva compuesta por el secretario de Gabinete, Eilyn Beltrán; su asistente personal, Mercedes Pichardo; el director de Prensa de la Presidencia, Carlos Alberto Camionero; y el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), mayor general Jimmy Arias.

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    Agenda presidencial

    Este jueves, Abinader sostendrá una reunión bilateral con la mandataria electa Laura Fernández Delgado. 

    Posteriormente, asistirá a la cena ofrecida por el presidente costarricense, Rodrigo Chaves Robles, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la ceremonia de investidura presidencial.

    Para el viernes 8 de mayo, el jefe de Estado dominicano se trasladará junto a su comitiva al Estadio Nacional para participar en la ceremonia de traspaso de mando presidencial de Laura Fernández Delgado.

    Tras concluir la ceremonia, el presidente Abinader participará en el saludo protocolario a la nueva presidenta para el período constitucional 2026-2030 y, posteriormente, en la recepción oficial junto a las delegaciones internacionales asistentes.

    El regreso del mandatario y de su delegación oficial a la República Dominicana está programado para la noche de mañana, viernes.

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