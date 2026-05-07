El presidente Abinader llega a Costa Rica para transmisión de mando de Laura Fernández

El presidente Abinader fue recibido por la primera vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive Angermüller. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader arribó este jueves a las 11:05 de la mañana (hora local) al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José, para participar en los actos de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado, previstos para este viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional.

El presidente Abinader fue recibido por la primera vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive Angermüller, y la embajadora dominicana en ese país, María Amelia Marranzini Grullón.

Durante la ceremonia de recibimiento fueron interpretados los himnos nacionales de ambas naciones.

El gobernante dominicano llegó a territorio costarricense, acompañado por el canciller Roberto Álvarez, atendiendo a una invitación oficial, como parte de los vínculos diplomáticos entre ambas naciones y del interés de fortalecer la cooperación bilateral.

Además, integran la delegación dominicana una reducida comitiva compuesta por el secretario de Gabinete, Eilyn Beltrán; su asistente personal, Mercedes Pichardo; el director de Prensa de la Presidencia, Carlos Alberto Camionero; y el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), mayor general Jimmy Arias.

Agenda presidencial

Este jueves, Abinader sostendrá una reunión bilateral con la mandataria electa Laura Fernández Delgado.

Posteriormente, asistirá a la cena ofrecida por el presidente costarricense, Rodrigo Chaves Robles, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la ceremonia de investidura presidencial.

Para el viernes 8 de mayo, el jefe de Estado dominicano se trasladará junto a su comitiva al Estadio Nacional para participar en la ceremonia de traspaso de mando presidencial de Laura Fernández Delgado.

Tras concluir la ceremonia, el presidente Abinader participará en el saludo protocolario a la nueva presidenta para el período constitucional 2026-2030 y, posteriormente, en la recepción oficial junto a las delegaciones internacionales asistentes.

El regreso del mandatario y de su delegación oficial a la República Dominicana está programado para la noche de mañana, viernes.