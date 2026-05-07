Abinader participa en cena oficial ofrecida por su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chaves

El canciller Roberto Álvarez, el presidente Luis Abinader, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, participó este jueves en la cena oficial organizada por su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves Robles, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno invitados a los actos de transmisión de mando presidencial en Costa Rica.

Según una nota de prensa, la actividad se celebró en el Teatro Nacional de Costa Rica y reunió a líderes y representantes internacionales que asisten a la ceremonia oficial de investidura.

A su llegada, Abinader fue recibido por el mandatario costarricense y la primera dama, Signe Zeikate, con quienes sostuvo un saludo protocolar previo al inicio de la velada.

Entre los asistentes estuvieron la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado; Felipe VI, así como otras autoridades y delegaciones internacionales invitadas a la actividad.

Durante el encuentro, los mandatarios compartieron en un ambiente de cordialidad y diplomacia, reafirmando los vínculos de amistad, cooperación y diálogo entre ambas naciones.

La participación del jefe de Estado dominicano forma parte de su agenda internacional orientada a fortalecer las relaciones políticas, económicas y de cooperación con países de la región.

Abinader estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, integrante de la delegación oficial dominicana presente en los actos de investidura presidencial en Costa Rica.