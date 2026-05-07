Presidente Abinader sostiene encuentro con empresarios en Costa Rica

En la actividad, encabezada por el presidente Luis Abinader, el canciller Roberto Álvarez y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón, los empresarios costarricenses compartieron sus experiencias de inversión en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader sostuvo este jueves un encuentro con empresarios costarricenses organizado por la Embajada de República Dominicana en Costa Rica, en el marco de su visita oficial para participar en la ceremonia de mando presidencial de Laura Fernández Delgado.

Según una nota de prensa, durante la actividad, el mandatario dominicano presentó las oportunidades de inversión, el crecimiento económico y las políticas impulsadas por su gestión para fortalecer el clima de negocios, la generación de empleos y las exportaciones.

Abinader estuvo acompañado por el canciller Roberto Álvarez y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón, ante quienes destacó que su administración mantiene una política orientada a incentivar la creación de empresas, atraer inversiones y promover el desarrollo económico.

"Este sigue siendo el mejor momento para invertir en la República Dominicana", expresó el jefe de Estado al resaltar la estabilidad económica y el fortalecimiento institucional alcanzado por el país en los últimos años.

El mandatario afirmó que República Dominicana mantiene una amplia apertura a la inversión extranjera, tanto desde el gobierno como desde el ámbito social, lo que, según indicó, representa una ventaja competitiva frente a otros países de la región.

Asimismo, señaló que el crecimiento económico dominicano está sustentado en la inversión privada y aseguró que el gobierno trabaja para agilizar procesos burocráticos y facilitar la permisología, con el propósito de hacer más atractivo el país para nuevos inversionistas.

Abinader destacó, además, el crecimiento del sector turístico, indicando que importantes cadenas hoteleras y marcas internacionales continúan ampliando sus inversiones en República Dominicana, impulsando la generación de empleos y el dinamismo económico.

También resaltó la expansión del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), señalando que al inicio de su gestión existían ocho centros y actualmente operan 62 escuelas técnicas orientadas a preparar mano de obra especializada para sectores estratégicos, especialmente zonas francas.

En materia económica, valoró el crecimiento de las exportaciones dominicanas en áreas como dispositivos médicos, equipos eléctricos, tabaco y sus derivados. De igual forma, destacó el avance de sectores emergentes como semiconductores, turismo de salud, energía renovable y desarrollo inmobiliario.

Sobre el sector energético, explicó que el país ha incrementado su capacidad de generación renovable y adelantó que el gobierno trabaja para aumentar significativamente la participación de energías limpias en el sistema eléctrico nacional.

El mandatario también abordó la iniciativa Meta 2036, impulsada por el gobierno con el objetivo de convertir a República Dominicana en un país plenamente desarrollado mediante el fortalecimiento de la inversión, la competitividad, la educación técnica y la innovación.

Relación bilateral y respaldo a ingreso a la OCDE

Durante el encuentro, el canciller Roberto Álvarez destacó la estrecha relación bilateral entre República Dominicana y Costa Rica, así como la cooperación desarrollada a través de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD).

Álvarez agradeció, además, el respaldo ofrecido por Costa Rica a la aspiración dominicana de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tras la firma reciente de un memorándum de entendimiento en París.

El funcionario indicó que ambas naciones mantienen una importante sinergia económica, especialmente en sectores vinculados a dispositivos y equipos médicos, donde registran un creciente dinamismo exportador.

En la actividad, empresarios costarricenses compartieron sus experiencias de inversión en República Dominicana y valoraron de manera positiva el ambiente de negocios, la estabilidad institucional y el acompañamiento ofrecido por las autoridades dominicanas.

Clima de la inversión

El empresario Rachid Maalouf, de Corporación Lady Lee, calificó como "positiva y amigable" la experiencia de invertir en República Dominicana y destacó el respaldo institucional recibido.

Maalouf afirmó que el país ofrece confianza jurídica y estabilidad para desarrollar proyectos empresariales, gracias a un marco institucional, legal y financiero que brinda seguridad a los inversionistas.

También valoró la integración entre empresarios y trabajadores dominicanos y costarricenses, señalando que ambos países mantienen una relación de colaboración que ha permitido desarrollar proyectos exitosos.

Los empresarios participantes en el encuentro fueron Javier Pacheco, de Enjoy Group; Jorge Arturo Monge, de Grupo CODE (Zonas Francas Coyol); Eduardo Bonilla, de Acro Engineering; Esteban Fallas Ramírez, de Smart Tool S.A.; Bernal Rodríguez, de ITEK; Alberto Flores, de Inventory and Distribution Services; Esteban Pacheco, de Librería Internacional Desarrollos Culturales Costarricenses (DCC), y Luis Chinchilla, de OPIA Operaciones e Ingeniería.