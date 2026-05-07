Abinader se reúne con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado

El presidente Luis Abinader y la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader se reunió este jueves con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, con la que abordó sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el comercio y la cooperación entre ambas naciones.

El encuentro se celebró en el Museo de Arte Costarricense, donde ambos líderes reafirmaron los vínculos históricos y la voluntad de mantener una agenda conjunta enfocada en el desarrollo económico, la integración regional y el fortalecimiento democrático, informó la Presidencia dominicana.

Durante la reunión, Fernández Delgado expresó su interés en continuar impulsando los lazos de amistad entre ambos países, así como ampliar las oportunidades de intercambio comercial y la cooperación en áreas estratégicas.

La mandataria electa también manifestó su intención de dar continuidad a las relaciones bilaterales con la República Dominicana y fortalecer la coordinación en escenarios multilaterales.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia, destacando que su futura administración mantendrá una participación activa dentro de ese bloque regional.

RD, dispuesta a mantener una agenda común

De su lado, Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de seguir consolidando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica.

El mandatario destacó además la importancia de mantener espacios permanentes de diálogo y una agenda común orientada al crecimiento económico y al fortalecimiento de los vínculos regionales.

En la reunión participaron, por la República Dominicana, el canciller Roberto Álvarez y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón.

Por Costa Rica estuvieron presentes el futuro canciller Manuel Tovar Rivera, la futura ministra de Comercio Exterior Indiana Trejos Gallo y el próximo jefe de Despacho Presidencial Alexander Estévez Astorga.