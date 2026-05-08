Carolina Mejía asegura que en su gestión "los recursos rinden y las promesas se cumplen"

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, aseguró que en su gestión los recursos rinden y las promesas que hace las cumple, al enumerar las principales obras que ha entregado durante su administración.

Al ser entrevistada durante un recorrido por el recién inaugurado Malecón Deportivo, Mejía aseguró que las intervenciones realizadas por la Alcaldía del Distrito Nacional tienen estándares altos, con el objetivo de promover el bienestar de los ciudadanos.

"Ahora viene este proceso hermoso de ver a todos los dominicanos disfrutar de su malecón, porque este es el malecón de todos los dominicanos", indicó en referencia a la inauguración de la megaobra de aproximadamente dos kilómetros de recuperación del litoral, con instalaciones deportivas y recreativas que llaman al sano esparcimiento de los ciudadanos.

Además, las canchas de baloncesto 3x3, voleibol de playa y el skate park serán sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Recordó que el Malecón Deportivo surgió de la oportunidad de escuchar a los usuarios del malecón, a los deportistas y a los jóvenes.

"Yo creo en una escucha activa, no pasiva. Yo creo en esa escucha que te mueve a hacer cosas, a ver proyectos, a idealizarlos, a identificarlos y a ejecutarlos." Carolina Mejía Alcaldesa del Distrito Nacional “

Carolina dijo que se siente satisfecha por haber concretado este proyecto y agradeció el gran apoyo que ha dado el presidente Luis Abinader. Asimismo, adelantó que próximamente se va a inaugurar el Paseo 30 de Mayo, cuyo patinódromo será utilizado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

"Es nuestra responsabilidad no solamente trabajar para el Santo Domingo de corto plazo; nuestra obligación es pensar y planificar. Eso es fundamental para desarrollar lo que necesitamos y seguir creciendo", manifestó sobre su visión de futuro.

Planificación y desarrollo de Santo Domingo

La ejecutiva municipal subrayó que el gran reto es nacional, no local, en términos de planificación de cara a lo que la ciudad requiere.

Además, aseguró que el Plan Integrado de Santo Domingo es una pieza fundamental para acompañar el crecimiento y desarrollo con temas tan importantes como las galerías de servicios para el drenaje, el manejo y la gestión de los desechos, y que además puede ser replicado en otras localidades.