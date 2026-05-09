Abinader retomará agenda oficial este domingo tras regresar de Costa Rica

El presidente Luis Abinader retomará el domingo su agenda de actividades tras arribar al país la noche de ayer, viernes, procedente de Costa Rica, donde participó en la toma de posesión de la presidenta Laura Fernández Delgado.

Para el domingo tiene pautado encabezar actividades en el Distrito Nacional, Boca Chica y Santo Domingo Oeste, que incluye la entrega de títulos de propiedad, inauguración de techados escolares y remozamiento de instalaciones deportivas y comunitarias.

¿Dónde iniciará agenda presidencial?

La jornada iniciará a las 11:00 de la mañana en el sector Domingo Savio, Distrito Nacional, donde el mandatario encabezará la entrega de la segunda etapa de títulos de propiedad a familias de esa localidad.

Instalaciones deportivas y escolares

Posteriormente, el jefe de Estado se trasladará a Boca Chica para dejar inaugurado el techado de la Escuela Elvira de Mendoza, también en Boca Chica, obra orientada a fortalecer las actividades deportivas, recreativas y educativas de la comunidad estudiantil.

De regreso al Distrito Nacional, el gobernante encabezará la inauguración del techado de la Escuela Francisco Ulises Domínguez, en el sector Ensanche La Fe, como parte del programa de mejoramiento de infraestructuras escolares y espacios de formación integral para los jóvenes.

La agenda continuará con la inauguración del remozamiento del Club Los Cachorros, en Cristo Rey, intervención que contribuirá al fortalecimiento de las actividades deportivas y comunitarias en ese populoso sector.

El mandatario concluirá su recorrido en Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste, donde dejará inaugurado el techado de la Escuela Emma Balaguer, ampliando los espacios adecuados para la práctica deportiva y las actividades estudiantiles.