Luis Abinader afirma que eliminó prácticas ilegales sobre terrenos en barrios

El presidente Abinader acude al público a saludar a una señora beneficiada con un título de propiedad en el barrio Nuevo Domingo Savio. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El presidente Luis Abinader afirmó ayer que su Gobierno eliminó la vieja práctica mediante la cual dirigentes políticos reclamaban terrenos ocupados por familias en barrios populares, impidiendo que los residentes obtuvieran sus títulos de propiedad.

Durante un acto de entrega de 1,500 certificados de títulos en el sector Nuevo Domingo Savio, el mandatario expresó que las familias beneficiadas pasan ahora de ser propietarias "de hecho" a propietarias "de derecho" de sus viviendas.

"Ese terreno con su casita donde ustedes viven, que es de hecho de ustedes, hoy será de derecho y nadie pueda quitárselo ya a partir de hoy", manifestó el jefe de Estado.

Abinader sostuvo que en gobiernos anteriores surgían personas que alegaban ser dueñas de terrenos ya habitados por comunidades. "Siempre aparecía un vivo político de un partido o de un gobierno que supuestamente le vendían esos terrenos. Eso lo hemos eliminado en este Gobierno", expresó.

Las entregas beneficiaron a residentes de sectores como Gualey y Los Guandules, dentro del proyecto Domingo Savio.

El mandatario anunció, además, que el Gobierno proyecta entregar más de 7,000 títulos adicionales en la denominada parcela 26, abarcando gran parte de la circunscripción 3 del Distrito Nacional.

Otras obras

El presidente Abinader también encabezó una jornada de inauguraciones en los sectores de Cristo Rey, el Ensanche La Fe, en Santo Domingo Oeste y Boca Chica.

En el Distrito Nacional entregó el techado de la escuela Francisco Ulises Domínguez, en el Ensanche La Fe y el remozamiento del Club Los Cachorros en Cristo Rey, este último a un costo de 54 millones de pesos.

En Boca Chica dejó inaugurado el techado de la escuela Elvira de Mendoza, mientras que en Las Palmas, Santo Domingo Oeste, el techado de la Escuela Emma Balaguer.