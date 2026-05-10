Abinader inaugura remozamiento del Club Los Cachorros en Cristo Rey

El presidente Luis Abinader junto a directivos del Club Los Cachorros de Cristo Rey y atletas. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo una jornada de inauguraciones en los sectores capitalinos de Cristo Rey y el Ensanche La Fe y en Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste, donde entregó dos techados deportivos y educativos destinados a fortalecer el desarrollo integral de niños, jóvenes y familias de la comunidad.

Entre las principales obras entregadas se encuentra el remozado Club Deportivo y Cultural Los Cachorros en Cristo Rey, cuya reconstrucción representó una inversión superior a los 54 millones de pesos. El espacio fue reacondicionado con nuevas áreas deportivas, culturales y recreativas para beneficiar a cientos de jóvenes del populoso sector.

Durante el acto, el mandatario afirmó que las obras ejecutadas en Cristo Rey representan un acto de justicia social para una comunidad que durante años demandó mejores espacios públicos y mayores oportunidades para su gente.

"El deporte debe convertirse en la vacuna contra los vicios y en una herramienta de transformación para nuestra juventud", expresó Abinader, al destacar el compromiso de su gobierno con la recuperación de instalaciones deportivas en todo el país.

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Espacios

La remodelación del club incluyó la construcción de un nuevo techado, canchas deportivas, gimnasio, salón de eventos, biblioteca, áreas administrativas, cafeterías, baños, vestidores y espacios para disciplinas como karate y boxeo, además de mejoras estructurales y de drenaje.

El mandatario también inauguró el techado de la Escuela Francisco Ulises Domínguez, obra que busca mejorar las condiciones para las actividades académicas, deportivas y recreativas de los estudiantes.

Durante ese acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, resaltó el valor de la educación como motor de transformación social y recordó el legado del líder político José Francisco Peña Gómez, al conmemorarse 28 años de su fallecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/8cddbfb2-9a98-42f0-94f0-c0b87f098942-9f7a4fef.jpg Techado de la escuela Francisco Ulises Domínguez en el Ensanche La Fe. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/5c02f568-0de8-4525-90fe-1d03dd62d056-430e9958.jpg El presidente Abinader junto a estudiantes de la escuela Francisco Ulises Domínguez. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/d90dd043-932d-4b35-a2bf-2c3a05cb47c7-96bde9fc.jpg El presidente Luis Abinader habla en el Club Los Cachorros, de Cristo Rey. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

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De Camps expresó que las iniciativas impulsadas por el Gobierno reflejan el compromiso de mantener una gestión cercana a la gente y enfocada en crear oportunidades para la juventud dominicana.

Otra actividad encabezada por el presidente Luis Abinader fue el techado de la escuela Emma Balaguer en sector Las Palmas Santo Domingo Oeste. La obra beneficiará cientos de estudiantes de ese centro educativo y de otros residentes en la localidad.