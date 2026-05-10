El presidente Luis Abinader entregará títulos de propiedad e inaugurará obras este Domingo

La jornada de actividades tendrá inicio a partir de las 11:00 de la mañana del domingo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader desarrollada este domingo una amplia agenda de actividades en el Distrito Nacional, Boca Chica y Santo Domingo Oeste, que incluirá la entrega de títulos de propiedad, inauguraciones de techados escolares y el remozamiento de instalaciones deportivas y comunitarias.

La jornada tendrá inicio a las 11:00 de la mañana en el sector Domingo Savio, en el Distrito Nacional, donde el mandatario encabezará la entrega de la segunda etapa de títulos de propiedad a familias de esa localidad.

Inauguración de instalaciones

Posteriormente, el jefe de Estado se trasladará a Boca Chica para dejar inaugurado el techado de la Escuela Elvira de Mendoza, también en Boca Chica, obra orientada a fortalecer las actividades deportivas, recreativas y educativas de la comunidad estudiantil.

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Más adelante, Abinader dejará inaugurado el techado de la Escuela Francisco Ulises Domínguez, en el sector Ensanche La Fe, como parte del programa de mejoramiento de infraestructuras escolares y espacios de formación integral para los jóvenes.

La agenda continuará con la inauguración del remozamiento del Club Los Cachorros, en Cristo Rey, intervención que contribuirá al fortalecimiento de las actividades deportivas y comunitarias en ese sector.

El mandatario concluirá su recorrido en Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste, donde dejará inaugurado el techado de la Escuela Emma Balaguer, ampliando los espacios adecuados para la práctica deportiva y las actividades estudiantiles.