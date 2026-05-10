Gobierno entrega artículos en Azua a través de la jornada "Madres que Sostienen"

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) continuó este domingo en Azua la jornada nacional "Madres que Sostienen", una iniciativa gubernamental que ya ha beneficiado a más de 10 mil madres en cuatro provincias del país.

La actividad, desarrollada por disposición del presidente Luis Abinader, reunió a más de tres mil madres azuanas en un encuentro dedicado a reconocer su esfuerzo y aporte como pilares de las familias dominicanas, indica una nota de prensa.

Con esta jornada, el programa suma intervenciones en San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa, donde también se realizaron acciones de asistencia social y acompañamiento comunitario dirigidas a mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

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Artículos entregados

Durante las actividades, DASAC entregó electrodomésticos, artículos para el hogar, canastillas para embarazadas y raciones alimenticias. Además, ofreció almuerzos preparados en cocinas móviles y desarrolló dinámicas recreativas para promover la integración familiar y comunitaria.

El director de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, afirmó que estas jornadas forman parte del compromiso social impulsado por el Gobierno para respaldar a las madres dominicanas.

"Nos llena de satisfacción ver la alegría de tantas madres que hoy reciben este reconocimiento. Estamos llevando apoyo directo a las comunidades, en cumplimiento de la visión del presidente Luis Abinader de trabajar cerca de la gente y atender a quienes más lo necesitan", expresó.

Féliz Arbona sostuvo que las madres representan el sostén de miles de hogares y aseguró que la institución continuará desarrollando iniciativas orientadas a fortalecer el bienestar de las familias en todo el territorio nacional.

En las actividades participaron gobernadoras provinciales, legisladores, funcionarios y líderes comunitarios, quienes valoraron el alcance social de la jornada.

La iniciativa "Madres que Sostienen" continuará desarrollándose en distintas provincias del país durante las próximas semanas.

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