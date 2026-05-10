A dos meses de su designación, Abinader concede Orden al Mérito Militar a director de la PN

El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, en su acto de juramentación el 18 de febrero de 2026. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

A dos meses de su designación, el presidente Luis Abinader concedió la condecoración de la Orden al Mérito Militar, con Distintivo Blanco y en su primera categoría, al director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

La disposición está contenida en el decreto 224-26, del pasado 6 de abril, y establece que el reconocimiento fue otorgado por los aportes realizados por el oficial al fortalecimiento, modernización y desarrollo institucional de la Policía Nacional.

"El mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, posee una destacada trayectoria, realizando valiosos aportes en beneficio del fortalecimiento, modernización y desarrollo institucional de la Policía Nacional", establece el documento en uno de sus considerando.

El decreto ordena al Ministerio de Defensa ejecutar las acciones correspondientes para el cumplimiento del decreto.

Méritos del director de la PN

Cruz Cruz cuenta con una dilatada trayectoria dentro de la Policía Nacional, especialmente en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.

Hasta su designación fue inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director Regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando.

Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez.

Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional.

¿Qué es la Orden al Mérito Militar?

La Orden al Mérito Militar es una condecoración honorífica del Estado dominicano creada mediante la Ley 21 del 15 de noviembre de 1930. Su propósito es reconocer los servicios destacados y los aportes realizados en favor de la defensa, la seguridad y el fortalecimiento institucional del país.

Esta distinción es otorgada por el presidente de la República, en su condición de autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, por acciones consideradas meritorias para la nación.

Los distintivos identifican el tipo de mérito reconocido:

Distintivo Rojo: otorgado por acciones de combate o servicios en guerra.

Distintivo Azul: concedido por servicios prolongados y fieles dentro de las Fuerzas Armadas.

Distintivo Blanco: destinado a reconocer otros servicios meritorios de carácter institucional, administrativo o de apoyo.

Cada distintivo puede entregarse en una de cuatro categorías:

Primera categoría: para oficiales generales.

Segunda categoría: para oficiales superiores.

Tercera categoría: para oficiales subalternos.

Cuarta categoría: para alistados o personal subalterno.

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