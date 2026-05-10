Vicepresidenta Raquel Peña dice el país necesita más diálogo

Raquel Peña (c9, vicepresidenta de la República, en una actividad. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta Raquel Peña declaró este domingo que la República Dominicana no puede convertirse en un país divido por el odio político, al tiempo que sostuvo que la nación necesita de más diálogo y menos ruido.

"Nos ha tocado gobernar en una época donde muchas veces el ruido parece más fuerte que la reflexión. Vivimos en un mundo de ruido. Estamos necesitando más diálogo, pero también menos ruido; más sentido de nación y menos egoísmo", manifestó Peña.

Al dictar la conferencia "Liderar en tiempos de incertidumbre", durante un evento organizado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), la funcionaria afirmó que los países no avanzan desde el odio ni desde el miedo.

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Expresó que el futuro no puede construirse desde la descalificación permanente ni desde la ira colectiva. La vicemandataria señaló que el país ha demostrado que puede avanzar, incluso, en medio de las turbulencias globales.