Gobierno entrega salas de entrenamiento del centro deportivo de La Romana

El remozamiento del centro deportivo de La Romana incluye al área de judo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, dejó inaugurados este lunes los pabellones de entrenamiento del Centro Deportivo de La Romana, con una inversión que asciende a 53,724,353.12 pesos, con el objetivo de fortalecer el deporte en esa localidad.

Durante la actividad, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, explicó que las obras surgieron luego de escuchar las inquietudes de líderes comunitarios y deportivos de la provincia en un encuentro realizado el 11 de septiembre de 2024, donde se identificó el deterioro de las instalaciones como una de las principales problemáticas del sector.

"El presidente Luis Abinader autorizó de inmediato los fondos necesarios para transformar estos pabellones, que antes representaban una vergüenza y hoy se convierten en espacios dignos para nuestros atletas", expresó el funcionario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/0963aa84-d6d3-4974-9837-9123022591bc-e369b28d.jpg Las salas de entrenamiento de La Romana. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/8d4b51cc-09f8-4026-9f2d-96e0c0e5c818-ca86a4b7.jpg El ministro de Deportes Kelvin Cruz habla durante el acto. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/12ef9059-5de9-439d-aa87-11c2dd92f0bc-5ab26a8a.jpg El presidente Luis Abinader conversa con el ministro de Deportes, Kelvin Cruz. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Dijo que hoy era un día "de esperanza y mucha alegría , porque cuando el presidente tiene la oportunidad de escuchar a la comunidad y el liderazgo deportivo es porque se preocupa por el desarrollo del deporte y de su gente".

El ministro también reveló que el mandatario mostró interés en el futuro de la piscina de La Romana, por lo que instruyó realizar un levantamiento técnico junto a la federación y asociaciones de natación para definir las soluciones más viables para esa instalación.

De igual forma, el alcalde de La Romana, Eduardo Kery Metivier, también agradeció al presidente Abinader por poner atención y oído al desarrollo de la provincia.

"El presidente ha tenido la distinción y ha entendido que necesitamos estos centros para el desarrollo deportivo de nuestros jóvenes", señaló el alcalde.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/708ce6cd-937e-4f85-94fa-c2111c0a0472-86b643df.jpg Práctica deportiva. (FUENTE EXTERNA)

Mejoras en el centro deportivo

La obra contempló la intervención de aproximadamente 7,300 metros cuadrados e incluyó la colocación de aluzinc, mantenimiento de estructuras metálicas, reparación de baños, remozamiento del área de gimnasia, gradas y distintas áreas deportivas y de servicios.

Los remozamientos también incluyen los salones de combate para boxeo, lucha, taekwondo y judo, así como oficinas de federaciones, clubes y cafetería, además de la instalación de ring de boxeo, tatamis, impermeabilización de techos, pintura general e instalaciones eléctricas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/4cb11556-c22c-4702-92fc-f24d6b2e81d0-4b3c6e07.jpg Miembros del voluntariado mientras son juramentados. (FUENTE EXTERNA)

Tito Horford presidirá el voluntariado

En el acto, el ministro de Deportes tomó juramento a los miembros del voluntariado del Multiusos Complejo Deportivo La Romana, conformado por Tito Horford, primer dominicano en jugar en la NBA; junto a Eduardo Kery Metivier, Nidia Ayalidis Febles, Fanny Medina, Jeury Medina, Carlos Alberto Reyes, Rosalía Medina, María Estela Medina, Ronny Hannel Cuello, M., Micaela Medina, Amos Anglades y Murfy Amarante, quienes a partir de hoy se encargarán del cuidado, mantenimiento y buen funcionamiento de las instalaciones deportivas, garantizando espacios adecuados y seguros para los atletas y usuarios de la comunidad.