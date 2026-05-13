Canciller dice acuerdo con EE. UU. sobre recepción de deportados no requiere aprobación del Congreso

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, respondió este miércoles a cuestionamientos de senadores que plantean "que el acuerdo" mediante el cual la República Dominicana aceptará recibir un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, con excepción de haitianos, debería ser conocido por el Congreso Nacional.

Durante una rueda de prensa, Álvarez sostuvo que no es necesario someterlo a aprobación legislativa debido a que se trata de un memorando de entendimiento no vinculante.

"Es un memorándum de entendimiento, hay muchos memorándums de entendimiento que no pasan por la aprobación congresual o por el Tribunal Constitucional porque no tienen la importancia para hacerlo. Eso es lo que consideramos en relación con este memorándum, que, como dije, no es vinculante; si fuera vinculante, sería otra cosa", explicó.

Sobre los memorandos de entendimientos

El canciller agregó que este tipo de acuerdos se negocian entre países y se anuncian una vez alcanzado el entendimiento final.

"Los memorandos de entendimientos, los acuerdos entre países, no se avisan con antelación. Se negocian y el día en que se llega finalmente a un acuerdo, entonces en ese día es que se anuncian", señaló.

Álvarez también indicó que el documento es transparente y que ya fue comunicado públicamente por la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia.

Sobre ofrecer posibles explicaciones ante el Congreso, aseguró que no tendría inconvenientes en acudir si es convocado.

"En cuanto a cualquier llamado del Congreso a explicar, bueno, ya yo he estado un número de veces anteriormente ante comisiones y ante el Senado en pleno, así que no sería nada, aquí no hay nada que esconder", sostuvo el canciller.

Álvarez insistió en que el acuerdo, que tendrá una duración de un año, no es vinculante y que puede ser terminado en cualquier momento.