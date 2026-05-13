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Deportados desde EE. UU.
Deportados desde EE. UU.

Canciller asegura que el acuerdo con EE. UU. sobre deportados fue por solicitud y no por presión

Roberto Álvarez dijo que por esa razón no se incluyó la aceptación de ciudadanos haitianos

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    Canciller asegura que el acuerdo con EE. UU. sobre deportados fue por solicitud y no por presión
    El canciller Roberto Álvarez. (FUENTE EXTERNA)

    El canciller Roberto Álvarez afirmó este miércoles que el acuerdo mediante el cual la República Dominicana acepta recibir un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, excepto haitianos, se trata de una solicitud y no responde a "presiones" de esa nación.

    Al ser cuestionado durante una rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores respondió a quienes interpretan el memorando como una imposición del gobierno estadounidense.

    "El gobierno dominicano recibe solicitudes de parte de todos nuestros socios. No recibe presiones. Solicitudes. Ahora bien, nosotros soberanamente decidimos cuáles aceptamos y cuáles no, cuáles no convienen por una cuestión de soberanía nacional, por una cuestión de seguridad nacional, etcétera", expresó Álvarez.

    El canciller explicó además que por esa razón no se incluyó en el memorándum la aceptación de ciudadanos haitianos.

    Asimismo, señaló que el acuerdo no es vinculante y puede ser terminado en cualquier momento por ambas partes si así lo consideran conveniente.

    "Hay un acuerdo inter partes de que puede ser finiquitado si es considerado en nuestro interés", agregó.

    RELACIONADAS

    Aspectos clave del acuerdo explicados por el canciller

    • El acuerdo no incluye haitianos ni menores no acompañados
    • El memorando excluye expresamente a ciudadanos haitianos, menores de edad no acompañados y personas con antecedentes penales.
    • No es un acuerdo de "tercer país seguro"
    • Álvarez explicó que República Dominicana no asumirá procesos de asilo ni refugio de migrantes enviados por Estados Unidos.
    • Los migrantes no permanecerán indefinidamente en el país
    • El canciller aclaró que las personas acogidas bajo este mecanismo solo estarán temporalmente en tránsito.
    • Las devoluciones serán rápidas
    • Los extranjeros serán retornados a sus países de origen en "cuestión de días" bajo protocolos establecidos.
    • No ingresarán al sistema migratorio dominicano
    • El acuerdo no contempla solicitudes de refugio ni regularización en República Dominicana.
    • El memorando puede cancelarse en cualquier momento
    • Álvarez subrayó que el acuerdo, fijado a un año, no es jurídicamente vinculante y cualquiera de las partes puede terminarlo cuando lo considere
    • Habrá supervisión de la OIM
    • La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) acompañará el proceso de tránsito y retorno de los migrantes deportados desde EE. UU.
    • Estados Unidos financiará toda la operación

      El canciller aseguró que el costo total del proceso será cubierto por el gobierno estadounidense, esto incluye la estadía en el país como el gasto de repatriación.

    • Nadie entrará sin autorización dominicana

      El funcionario enfatizó que el control de entrada al territorio seguirá bajo plena soberanía del Estado dominicano.

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