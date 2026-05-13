Ingreso temporal de extranjeros deportados por Estados Unidos tendrá vigencia de un año
El canciller Roberto Álvarez indicó que han surgido interpretaciones erróneas que confunden este memorando con acuerdos de "tercer país seguro"
Aseguró que RD solo aceptará 30 deportados por mes
El memorando de entendimiento que permite el ingreso de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, para "facilitar" el retorno a sus naciones de origen, tendrá una vigencia de un año, informó este miércoles el canciller Roberto Álvarez, quien expresó que el acuerdo podrá ser terminado por cualquiera de las partes antes de ese plazo.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Álvarez explicó que el mecanismo que se usará es el Third Country National Agreement (TCNA), que se trata de personas que permanecerán temporalmente en tránsito bajo estrictos protocolos y que serán retornadas a sus respectivos países de origen en cuestión de días, por las autoridades dominicanas, con el acompañamiento y la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Álvarez indicó que han surgido interpretaciones erróneas que confunden este memorando con acuerdos de "tercer país seguro" o con el esquema aplicado entre Estados Unidos y México conocido como Remain in Mexico.
Dijo que "el memorando firmado por República Dominicana no implica que personas extranjeras permanecerán indefinidamente en territorio dominicano mientras tribunales migratorios estadounidenses conocen solicitudes de asilo o refugio".
Abinader rechazó acuerdo de estadía prolongada en 2025
El funcionario recordó además que el presidente Luis Abinader ya había rechazado el año pasado acuerdos que implicaran estadías prolongadas o indefinidas de migrantes en el país.
"Era precisamente al mecanismo de ´tercer país seguro´ al que se refería el presidente Luis Abinader cuando, el año pasado, afirmó con claridad que República Dominicana no aceptaría acuerdos que implicaran recibir personas de otros países para permanecer aquí durante períodos prolongados o indeterminados", señaló.
El canciller puntualizó que otros países del mundo han suscrito también TCNA con Estados Unidos, tales como como Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Honduras.
RD solo aceptará 30 personas por mes
Álvarez también explicó que las personas que sean recibidas estarán bajo custodia de las autoridades dominicanas y que todavía no se ha definido el lugar donde serían alojadas.
Asimismo, detalló que el acuerdo contempla la recepción de hasta 30 personas por mes y que, hasta el momento, Estados Unidos no ha realizado ninguna solicitud formal.
Indicó que cualquier requerimiento deberá ser remitido con al menos 48 horas de anticipación y precisó que todo será financiado por el gobierno estadounidense.
"Estamos hablando de una operación de tránsito controlado, temporal y coordinado, realizada bajo parámetros claros de soberanía nacional y cooperación internacional, con el financiamiento total de Estados Unidos", manifestó.
El canciller enfatizó que el acuerdo no incluye ciudadanos haitianos, menores de edad no acompañados ni personas con antecedentes penales.
Consultado sobre posibles presiones para aceptar el acuerdo, el canciller respondió: "El Gobierno dominicano recibe solicitudes, no presiones".
¿Por qué EE. UU. solicitó colaborar?
Sobre por qué Estados Unidos ha solicitado la colaboración de República Dominicana en lugar de deportar directamente al país de origen, el canciller argumentó que quizás no cuentan con vuelos directos.
"Porque tal vez no tienen los vuelos directos en algunos casos. Hay países con los cuales las relaciones son diferentes de las relaciones que nosotros tenemos y han pedido a una serie de socios o países afines a Estados Unidos que colaboren en esto y nosotros no tenemos ante esta circunstancia motivo alguno para decirle que no a Estados Unidos", expresó.
Responde a congresistas
Al ser preguntado sobre que congresistas expresaron que desconocían el memorando de entendimiento, explicó que "los memorando de entendimiento, los acuerdo entre países no se avisan con antelación, se negocian y el día en que se llega a un acuerdo entonces ese día se anuncia".
Acotó que muchos memorando de entendimiento no pasan por el Congreso.
"Nosotros consideramos que esto no es un tratado por diversos motivos que este no es el momento de explicar. Es un memorando de entendimiento, hay muchos memorando de entendimiento que no pasan por la aprobación congresual o por el Tribunal Constitucional porque no tienen la importancia para pasar por el congreso", afirmó.