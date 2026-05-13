Abinader se reunió con líderes empresariales panameños para ampliar oportunidades de inversión

El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de Panamá y empresarios de ese país, ante quienes presentó las ventajas competitivas de la República Dominicana como destino de inversión y destacó el crecimiento sostenido de sectores estratégicos como las zonas francas y el turismo.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el mandatario expuso los avances económicos y productivos alcanzados por el país, resaltando el desarrollo de las zonas francas, sector que actualmente genera más de 200 mil empleos y que ha evolucionado hacia industrias de mayor valor agregado, como la fabricación de productos médicos y farmacéuticos especializados.

Abinader también destacó las relaciones económicas entre República Dominicana y Panamá, señalando la presencia de importantes inversionistas panameños en el país y manifestando su interés en seguir fortaleciendo esos vínculos mediante la llegada de nuevas inversiones. Asimismo, valoró la participación de empresarios dominicanos en territorio panameño.

Según la dirección de prensa de la Presidencia, los empresarios panameños mostraron interés en conocer las razones que han impulsado el crecimiento de las zonas francas y del turismo dominicano, reconociendo a República Dominicana como un referente regional en materia turística.

Participación de empresarios dominicanos y panameños en el encuentro bilateral

En ese contexto, el jefe de Estado explicó las medidas implementadas para fortalecer ambos sectores productivos y destacó entre las principales fortalezas del país la estabilidad económica, política y social, así como la hospitalidad y capacidad de trabajo del pueblo dominicano.

Por Panamá participaron el presidente del Conep, Gabriel Diez Montilla; el expresidente y asesor del gremio, Antonio Fletcher; el presidente de la Fundación Motta, Stanley Motta; el presidente de Copa Airlines, Pedro Heilbron; el presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón, Dovi Eisenmann; el presidente de ONE, Julio de la Lastra; y la presidenta ejecutiva de Latinex (Bolsa Latinoamericana de Valores), Olga Cantillo.

También asistió el empresario dominicano con inversiones en Panamá, Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella, entre otros funcionarios.